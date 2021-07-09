疫情襲台灣文化產業　林佳龍號召：預約一場文化表演支持

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林佳龍談到，1921年，台灣文化協會「以助長台灣文化為目的」成立，是保存與發展台灣文化的重要起點。蔣渭水先生在台灣文化協會第一期會報，發表著名的〈臨床講義──對名叫台灣的患者的診斷〉，渭水先生的診斷書裡是這麼寫的：「診斷：世界文化的低能兒。原因：智識營養不良」。
林佳龍說，今年是2021年，剛好是協會成立100周年的紀念。百年療程，縱使刻苦，但民主化的成功，已為台灣文化犁出一片生長的泥土，現在當更細心灌溉。
林佳龍說，100年來，從文化低能兒，到文化生根，台灣終於辛辛苦苦發展出不同的文化事業，成為人們可以全心投入的職業工作。從人文出版、表演藝術、視覺藝術、影視產業，流行音樂等。這其中有許多不計報酬的人，懷抱使命感與熱情持續耕耘，才能有一點點的成績，甚至登上世界舞台。如今，何忍因為疫情的衝擊，重創這些人才的基本生計。
林佳龍表示，他想強調的是，有別於其他產業，文化領域的人才是獨特的，是必須花費更多時間淬鍊而生，若因為疫情的衝擊，導致解散、轉行，必將是國家文化重大損傷，「渭水先生的診斷，至今仍是一個帶黑色幽默的提醒，我們不斷累積而成的文化底蘊，其實是世代台灣人生長的養分，也是我們抵抗外來侵略的疫苗與抗體」。
林佳龍說，有感於此，他想邀請各界發起預約一場文化表演、或是文化消費的活動，用大壓的力量支撐台灣的文化力。他也將與光合基金會發起挺文化界的行動，邀請四方有力的夥伴，共同支撐台灣文化產業，「讓我們預約一場明天的表演，留住台灣文化人才」。