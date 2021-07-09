疫情襲台灣文化產業　林佳龍號召：預約一場文化表演支持

疫情持續影響台灣，文化產業也受到相當大的影響，不少相關工作者紛紛尋求立委等協助紓困。前交通部長林佳龍8日透過臉書表示，台灣文化事業接下來恐因疫情，受到嚴重衝擊，因此必須以行動支持文化界，「我想邀請各界發起預約一場文化表演、或是文化消費的活動，用我們的力量支撐台灣的文化力」。

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林佳龍說，本土疫情影響台灣將近2個月的時間，各行各業都面臨到經營的危機。對於民眾而言，健康的衝擊是第一，經濟民生衝擊第二，而沒有想到的是，接下來可能是對台灣文化事業的嚴重衝擊，也可能是難以修復的傷害，因此，必須以行動來支持文化界。

林佳龍談到，1921年，台灣文化協會「以助長台灣文化為目的」成立，是保存與發展台灣文化的重要起點。蔣渭水先生在台灣文化協會第一期會報，發表著名的〈臨床講義──對名叫台灣的患者的診斷〉，渭水先生的診斷書裡是這麼寫的：「診斷：世界文化的低能兒。原因：智識營養不良」。

林佳龍說，今年是2021年，剛好是協會成立100周年的紀念。百年療程，縱使刻苦，但民主化的成功，已為台灣文化犁出一片生長的泥土，現在當更細心灌溉。

林佳龍說，100年來，從文化低能兒，到文化生根，台灣終於辛辛苦苦發展出不同的文化事業，成為人們可以全心投入的職業工作。從人文出版、表演藝術、視覺藝術、影視產業，流行音樂等。這其中有許多不計報酬的人，懷抱使命感與熱情持續耕耘，才能有一點點的成績，甚至登上世界舞台。如今，何忍因為疫情的衝擊，重創這些人才的基本生計。

林佳龍表示，他想強調的是，有別於其他產業，文化領域的人才是獨特的，是必須花費更多時間淬鍊而生，若因為疫情的衝擊，導致解散、轉行，必將是國家文化重大損傷，「渭水先生的診斷，至今仍是一個帶黑色幽默的提醒，我們不斷累積而成的文化底蘊，其實是世代台灣人生長的養分，也是我們抵抗外來侵略的疫苗與抗體」。

林佳龍說，有感於此，他想邀請各界發起預約一場文化表演、或是文化消費的活動，用大壓的力量支撐台灣的文化力。他也將與光合基金會發起挺文化界的行動，邀請四方有力的夥伴，共同支撐台灣文化產業，「讓我們預約一場明天的表演，留住台灣文化人才」。