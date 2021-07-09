自助餐「夾三樣青菜」！金額曝光　他愣：老闆是說真的？

現代人生活忙碌，因此快速方便且菜色多樣的便當、自助餐就成為不少外食族的首選，不過有些自助餐青菜的金額，通常都是參考「時價」；對此，就有一名男網友發文抱怨，表示他昨天夾了三樣青菜，豈料老闆一說金額，也讓他傻眼「這麼貴」。





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該名男網友昨（9）日在PTT以「現在菜價真的很貴嗎」為題發文，表示他去自助餐夾了三道青菜，豈料要結帳時，老闆拿筆劃了一下，就說了金額「這樣八十元」，讓他當場嚇傻「哇，三道青菜沒其他的，就要這麼貴」？





而他當下也和老闆反應「怎麼這麼貴」，老闆則是說「因為菜價大漲才會這樣」，但這也讓他相當好奇「小弟只懂股價不懂菜價，現在真的很貴嗎」？





▲男網友到自助餐夾了三樣青菜，豈料老闆一說金額，讓他超傻眼。（示意圖／翻攝pixabay）

而日前也有藝人PO網，表示近日購買兩顆高麗菜竟然要400元，對此，農糧署副署長姚志旺也向《NOWnews今日新聞》記者表示，由於高麗菜較適合溫涼環境栽種，在台灣大多栽種在梨山等山坡地，尤其台灣夏天天氣炎熱，平地高麗菜幾乎無法栽種，因此夏季的高麗菜大多是從高山地區運送下來，難免價錢會比較高，但這都屬於正常季節價格波動；據批發市場價格，目前每公斤約30餘元，以每顆高麗菜2公斤計算，批發價約僅60餘元。





另外，像是「這周菜價與上周相比明顯較高」，姚志旺則分析「疫情多多少少也有關係」，且疫情逐漸趨緩，餐廳業者對解封有所期待，因此可能會加大囤貨力道，近期買氣也陸續上升，導致菜價有些微上漲；不過昨（8）日中央流行疫情指揮中心也宣布，確定三級警戒會延長至26日。（編輯：郭佩蓉）



