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自助餐「夾三樣青菜」！金額曝光　他愣：老闆是說真的？

▲一名男網友昨（8）日到自助餐夾了三樣青菜，豈料金額曝光也讓他秒愣，直呼「也太貴了」。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲一名男網友昨（8）日到自助餐夾了三樣青菜，豈料金額曝光也讓他秒愣，直呼「也太貴了」。（示意圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2021-07-09 09:43:22

現代人生活忙碌，因此快速方便且菜色多樣的便當、自助餐就成為不少外食族的首選，不過有些自助餐青菜的金額，通常都是參考「時價」；對此，就有一名男網友發文抱怨，表示他昨天夾了三樣青菜，豈料老闆一說金額，也讓他傻眼「這麼貴」。

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該名男網友昨（9）日在PTT以「現在菜價真的很貴嗎」為題發文，表示他去自助餐夾了三道青菜，豈料要結帳時，老闆拿筆劃了一下，就說了金額「這樣八十元」，讓他當場嚇傻「哇，三道青菜沒其他的，就要這麼貴」？

而他當下也和老闆反應「怎麼這麼貴」，老闆則是說「因為菜價大漲才會這樣」，但這也讓他相當好奇「小弟只懂股價不懂菜價，現在真的很貴嗎」？

▲男網友到自助餐夾了三樣青菜，豈料老闆一說金額，讓他超傻眼。（示意圖／翻攝pixabay）
▲男網友到自助餐夾了三樣青菜，豈料老闆一說金額，讓他超傻眼。（示意圖／翻攝pixabay）
貼文一出，掀起熱議，「沒辦法現在菜真的貴很多」、「已經貴一個月，...天氣也很好，看沒有」、「不便宜，但也沒有到很貴」、「1把20變30，漲價50%」、「高麗菜一顆180元」；另外，也有網友曝光行情，「最近叫菜真的貴」、「超市小白菜、青江菜，從28->47左右」、「上週在賣場看的，小黃瓜1條$19，空心菜500g$89，我以為這都是很便宜的菜」、「像ㄧ條小絲瓜80，高麗菜ㄧ顆破百，葉菜類1把20元，3把最多煮一盤菜，煮菜真的很貴」。

而日前也有藝人PO網，表示近日購買兩顆高麗菜竟然要400元，對此，農糧署副署長姚志旺也向《NOWnews今日新聞》記者表示，由於高麗菜較適合溫涼環境栽種，在台灣大多栽種在梨山等山坡地，尤其台灣夏天天氣炎熱，平地高麗菜幾乎無法栽種，因此夏季的高麗菜大多是從高山地區運送下來，難免價錢會比較高，但這都屬於正常季節價格波動；據批發市場價格，目前每公斤約30餘元，以每顆高麗菜2公斤計算，批發價約僅60餘元。

另外，像是「這周菜價與上周相比明顯較高」，姚志旺則分析「疫情多多少少也有關係」，且疫情逐漸趨緩，餐廳業者對解封有所期待，因此可能會加大囤貨力道，近期買氣也陸續上升，導致菜價有些微上漲；不過昨（8）日中央流行疫情指揮中心也宣布，確定三級警戒會延長至26日。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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