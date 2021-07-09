COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

勾勒現實與虛擬之間《我的戰隊》享受躁動美好的第二人生

▲《我的戰隊有偽娘與充氣娃娃》描述一場大停電後，正在遊戲中的玩家全都變成遊戲角色，進入遊戲世界中，展開一場奇幻冒險。（圖／鏡文學提供）
▲《我的戰隊有偽娘與充氣娃娃》描述一場大停電後，正在遊戲中的玩家全都變成遊戲角色，進入遊戲世界中，展開一場奇幻冒險。（圖／鏡文學提供）

生活中心/綜合報導

2021-07-09 15:00:00

現今遊戲世界觀的影劇正夯，不免讓人想到熱門科幻影集《黑鏡》，有不少類遊戲世界觀的短篇作品，無非也是勾起觀眾對現實和虛擬生活的自我叩問，會不會有一天，我們揚棄了這個世界，只為了去到那個看似純淨無汙染的虛擬空間定居？

我是廣告 請繼續往下閱讀

曾獲得倪匡科幻獎、出版作品超過百部的柚臻，擅長描寫人性扭曲黑暗的一面， 其中《我的戰隊有偽娘與充氣娃娃》雖歸為喜劇搞笑題材，仍不乏人性描繪，例如挖角過程中的叛離、反目、放下等；故事大致上是說一場大停電後，原本正在玩遊戲的眾玩家卻突然在真實世界成為了遊戲中的角色，世界瞬間劇變，再也無法說退出就退出；此時玩家分為希望世界恢復原狀及世界維持現況的兩派，身為原狀派的主角，心中的祕密便是希望回到原本世界，讓現在的自己脫下女裝、從偽娘回到男兒身，更不惜招兵買馬、還要與敵營抗衡，於是這場兩造的戰鬥便是一連串友情、自尊、人性的考驗。

▲《我的戰隊有偽娘與充氣娃娃》雖歸為喜劇搞笑題材，仍不乏人性描繪，是一本充滿刺激的娛樂作品。（圖／鏡文學提供）
▲《我的戰隊有偽娘與充氣娃娃》雖歸為喜劇搞笑題材，仍不乏人性描繪，是一本充滿刺激的娛樂作品。（圖／鏡文學提供）

而結尾奇蹟式的翻轉，令人莞爾一笑，看似荒謬的劇情，其實正也反映了真實世界不也有部分的荒謬？真實人生也像一場遊戲，無論其是否有意義，我們都需在其中掙扎、前進、選擇、離開，且過了一個關卡，就沒有回頭路，那麼我們當下的選擇，真的是對未來最好的嗎？所朝的方向又是最正確的嗎？會不會一切想得周到，卻在結尾又一切翻盤，來個措手不及的打擊？這或許也是作者想藉著遊戲世界觀的作品，給予讀者在娛樂性之外，另一層省思，或許我們該珍惜當下，也別急著想改變/切換看不順眼的事物，世界變化自有安排。

▲《我的戰隊有偽娘與充氣娃娃》打造全新異世界觀，以輕鬆手法談論人性與科技議題。（圖／鏡文學提供）
▲《我的戰隊有偽娘與充氣娃娃》打造全新異世界觀，以輕鬆手法談論人性與科技議題。（圖／鏡文學提供）
《我的戰隊》最早在 2014 年由明日工作室為柚臻出版、多達 22 萬字篇幅的故事，是奇幻喜劇題材，角色嬉鬧的開頭、遊戲世界觀的風格，讓讀者讀來毫無距離，十分適合盛夏閱讀。有別於柚臻一直以來的驚悚小說風格，這本小說讓讀者放鬆、不需害怕鬼怪的驚嚇，跟著作者腦中世界一步步前進，感受其中的笑料百出。
原文授權轉載自「鏡文學」文/侯彥伶



《我的戰隊有偽娘與充氣娃娃》於鏡文學官網上刊登，閱讀這邊請>>> https://bit.ly/3qOlzW8

beanfun!文學星 鏡文學熱門小說強榜登入，立即體驗>>>
https://lihi1.com/PGOfA
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
22.56%77.44%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
16.55%83.45%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.64%9.36%
2021-07-06-2021-07-09
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀