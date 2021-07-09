勾勒現實與虛擬之間《我的戰隊》享受躁動美好的第二人生

現今遊戲世界觀的影劇正夯，不免讓人想到熱門科幻影集《黑鏡》，有不少類遊戲世界觀的短篇作品，無非也是勾起觀眾對現實和虛擬生活的自我叩問，會不會有一天，我們揚棄了這個世界，只為了去到那個看似純淨無汙染的虛擬空間定居？





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曾獲得倪匡科幻獎、出版作品超過百部的柚臻，擅長描寫人性扭曲黑暗的一面， 其中《我的戰隊有偽娘與充氣娃娃》雖歸為喜劇搞笑題材，仍不乏人性描繪，例如挖角過程中的叛離、反目、放下等；故事大致上是說一場大停電後，原本正在玩遊戲的眾玩家卻突然在真實世界成為了遊戲中的角色，世界瞬間劇變，再也無法說退出就退出；此時玩家分為希望世界恢復原狀及世界維持現況的兩派，身為原狀派的主角，心中的祕密便是希望回到原本世界，讓現在的自己脫下女裝、從偽娘回到男兒身，更不惜招兵買馬、還要與敵營抗衡，於是這場兩造的戰鬥便是一連串友情、自尊、人性的考驗。





▲《我的戰隊有偽娘與充氣娃娃》雖歸為喜劇搞笑題材，仍不乏人性描繪，是一本充滿刺激的娛樂作品。（圖／鏡文學提供）

而結尾奇蹟式的翻轉，令人莞爾一笑，看似荒謬的劇情，其實正也反映了真實世界不也有部分的荒謬？真實人生也像一場遊戲，無論其是否有意義，我們都需在其中掙扎、前進、選擇、離開，且過了一個關卡，就沒有回頭路，那麼我們當下的選擇，真的是對未來最好的嗎？所朝的方向又是最正確的嗎？會不會一切想得周到，卻在結尾又一切翻盤，來個措手不及的打擊？這或許也是作者想藉著遊戲世界觀的作品，給予讀者在娛樂性之外，另一層省思，或許我們該珍惜當下，也別急著想改變/切換看不順眼的事物，世界變化自有安排。



