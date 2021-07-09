拜登延長香港緊急狀態為期一年　中方：不思悔改

「港區國安法」在去年6月底生效，美國前總統川普在同年7月14日簽署行政命令，終止香港的特殊待遇地位，並同時就香港局勢宣佈國家緊急狀態。美國白宮本月7日時發出公告，表示鑑於北京對香港採取的行動，持續對美國造成威脅，美國總統拜登決定將緊急狀態延長一年。





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拜登在公告中指出，中國最近從根本上破壞香港自治行動，繼續對美國的國家安全、外交政策和經濟構成異常和特殊的威脅。因此，在2020年7月14日宣布的國家緊急狀態，要延長到2021年7月14日以後，為期一年。





中國當局2020年強行在香港實施「港區國安法」，川普在同年7月14日將國會通過的《香港自治法》簽署生效，並同一天發布行政命令，取消或暫停美國法律給予香港的特殊待遇地位，並宣佈國家緊急狀態。





拜登宣布延長一年後，中國外交部駐港公署8日時發出聲明，指責美國「不思悔改、錯上加錯」，中方表示憤慨與譴責，對美方一再插手香港事務和中國內政表示強烈不滿和堅決反對。





中國當局在香港實施「港區國安法」後，近一步打壓香港的自由和民主派活動人士。今年3月中國還通過了修改香港選舉制度的決定，最近香港《蘋果日報》被迫停刊，而中國當局仍在繼續對民主派人士進行抓捕和判刑。



