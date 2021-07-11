Garmin員工確診引北市、桃園口水戰　陳時中澄清了

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針對此案，桃園市府認為，案15108已經確診了，於6月28日還去工地上班與Garmin女員工爸爸接觸，導致後者染疫，這是北市府匡列不完全所導致。對此，北市府則認為，針對該案已有做好疫調。
陳時中說明，案15108疫調後被判定案14860的接觸者，他們倆位是夫妻；案14860是6月29日檢驗陽性，然後接觸者也有上傳到追蹤系統；因此，6月29日案15108被告知隔離，電子居隔單於6月30日開啟，該案6月30日到7月3日沒有症狀，7月2日進行接觸者採檢，7月4日研判確診。
陳時中說，可以確定的是，台北市府這端對於接觸匡列有確實做，也在第一時間上傳，也在第一時間將案15108列為居家隔離對象，6月30日也開啟電子居隔單，因此案15108於6月29日起就沒有再外出。
至於為何案15108於6月28日為何還去上班，且疫調結果也沒通知上班地點，陳時中指出，採檢確診日往前推3日為可傳染期，7月2日往前推3日是6月29日，6月28日就不是可傳染期；可傳染期的接觸者，要展開另一波的疫調跟匡列，但該案可傳染期是到6月29日，就不會往前匡列，與6月28日剛好差了一天。
陳時中認為，可傳染期這裡面牽涉到採檢日、發病日等等複雜因素，所以現在規定說，有症狀者出現症狀那天為發病日，往前推3日為可傳染期；沒有症狀者，就以採檢日往前推3日為可傳染期。
陳時中稱，因為這傳染期差了一天，但雙方在疫調上都沒有錯，只是講法有些誤差，因此產生爭議，「我想大家可以互相體諒」，畢竟跨區疫調很容易會有事情，大家必須互相合作並提高警覺。
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