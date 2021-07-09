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宣誓在即！憂不符資格遭奪議席　36小時內86港區議員辭職

▲香港即將舉行區議員宣誓，多家港媒近日報導，預計約230名區議員會被以資格不符宣示要求為由遭到取消資格，引爆香港區議員辭職潮。圖為鄺葆賢議員辦事處停止運作。（圖／翻攝自《香港01》）
▲香港即將舉行區議員宣誓，多家港媒近日報導，預計約230名區議員會被以資格不符宣示要求為由遭到取消資格，引爆香港區議員辭職潮。圖為鄺葆賢議員辦事處停止運作。（圖／翻攝自《香港01》）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-07-09 14:04:57｜2021-07-09 14:05:14

香港即將舉行區議員宣誓，但在「港區國安法」實施後，當地言論與新聞自由日益緊縮的情況之下，多家港媒近日報導，預計約230名區議員會被以資格不符宣示要求為由，遭到DQ（取消資格）並且追討薪資，屆時恐面臨港幣百萬元負債，但辭職者不會被追討，也因此引爆香港區議員辭職潮，《立場新聞》指出，在過去約 36 小時，已經有最少 86 名區議員請辭。

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綜合港媒報導，多間香港媒體7日時引述消息，預計約230名涉及四類「負面清單」行為的區議員，「負面清單」上的區議員將會被政府以書面通知不符宣示資格，除了會被取消區議員資格外，還會被政府追討上任起至今的所有薪資，預估每人恐將面臨港幣百萬元負債，但如果區議員在政府去信通之前已辭職，就不會被追討。《香港01》報導指出，區議員在取消資格前主動辭職，當局將會「凍結」個案，不予處理，也不會審視有無違反「負面清單」。

7日消息一出後，引爆香港區議員辭職潮，包含社民連副主席岑子杰等人都請表態、遞信請辭；但也有黎國泳、譚爾培等區議員表態會繼續服務市民，不會提前辭職，並做好破產、入獄的準備。《立場新聞》指出，在過去約36小時，已經有最少86名民主派區議員請辭，累計至今共有125名民主派區議員在宣誓前辭職、或表明不宣誓，佔本來民主陣營區議員人數將近三成。

2019年11月正值反送中期間，香港舉行區議員換屆選舉，民主派獲得壓倒性勝利，佔全香港約八成半區議員席位。但隨後中國當局打壓香港力道增強，今年更要求區議員宣誓效忠北京，迫使民主派區議員相繼辭職。雖然17個原以民主派主導的區議會，暫未有席位被建制派反超，但不少地區民主派、建制派的席位差距也因此縮小。

▲香港泛民派曾在2019年底的區議會選舉大獲全勝，當晚香港街頭到處可見興奮的民眾慶祝；時隔不到2年，社會氛圍似已改變。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港泛民派曾在2019年底的區議會選舉大獲全勝，當晚香港街頭到處可見興奮的民眾慶祝；時隔不到2年，社會氛圍似已改變。（圖／美聯社／達志影像）
 

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