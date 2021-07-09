COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

ATM存入4萬元！一按退款卻「狂吐11萬」　釣行員專業解說

▲一名網友表示自己操作ATM時發現，自己明明只存了4萬元，螢幕卻顯示11萬8000元，退款後也真的退出11萬8000元現金。（示意圖／取自unsplash）
▲一名網友表示自己操作ATM時發現，自己明明只存了4萬元，螢幕卻顯示11萬8000元，退款後也真的退出11萬8000元現金。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-07-09 14:45:00

現代人只要到超商或巷口的ATM就能輕鬆提款或存錢，不過也因為自動櫃員機相當方便，近年來也時常發生詐騙、盜領等事件。日前就有名男子表示，自己到某間銀行的ATM存入4萬元，螢幕卻顯示11萬8000元，男子一看發現不對立刻按了「退款」按鈕，沒想到ATM居然退了11萬8000元出來。文章曝光後掀起眾人熱議，更釣出銀行員留言解釋。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這名網友在臉書社團「爆廢公社」發文分享這個經驗，他提到自己昨晚至銀行ATM存錢時，只放了4萬元鈔票到鈔票匣口，螢幕上卻顯示11萬8000元，按了取消退款出來卻真的退了11萬8000元出來，這就讓他不禁驚呼「我可能拉到拉到777，拉到大獎了！」。

▲ATM提款時秀「紅利優惠」超誘人？用戶吐心聲。（示意圖／翻攝自
▲男子發現ATM退款出來的金額竟是螢幕上顯示錯誤的11萬8000元。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
男子表示，當時自己不斷打客服電話卻沒有回應，拿到警局後對方仍請他聯絡客服，最後只能無奈表示「又要跑銀行了」，貼文分享到臉書社團後引發不少網友討論，其中就有民眾紛紛回應「請問這ATM在哪裡？我也想要領一下紓困」、「可能前面有苦主」、「會不會退回來的11萬元多是自己的」、「這種的聯絡客服，馬上3分鐘內，立刻有人出現！」。

不過也有網友不買單原PO的離譜經歷，其中就有自稱在金融業從業多年的銀行員提到，「ATM存錢的時候，在你按確認之前，現金是一直在鈔匣裡面的，不會變少更不可能會變多」，有網友也好奇追問是否有可能是上一個客戶的錢，對此行員則解釋「正常情況下，如果前一位發生這樣的事情，ATM會直接判定出鈔模組異常，所以樓主要存錢的時候，機器應該是故障中才對，不太可能還能讓他正常操作」。

此外該名銀行員也補充表示「卡鈔並不會導致金額變少」、「錢在一開始的輸送帶上就卡住了，根本還沒進鈔匣盒裡」，多半是因為客戶存款時，鈔票裡面有異物所導致。事後原PO也更新了後續進度，他提到自己進銀行後告訴警衛「我來還錢的」立刻被接待，原來是「上一位客人存款15萬進去，按退款卻只退了7萬2給他」，有7萬8元鈔票卡在軌道裡面沒出來，後來銀行也補上一個生日蛋糕作為賠償。（編輯：楊智傑）

▲銀行事後將ATM貼上暫停服務公告。（圖／翻攝自爆廢公社）
▲銀行事後將ATM貼上暫停服務公告。（圖／翻攝自爆廢公社）
▲銀行事後將ATM貼上暫停服務公告。（圖／翻攝自爆廢公社）
▲這個月壽星的原PO也拿到了一個銀行送的蛋糕當作賠償。（圖／翻攝自爆廢公社）
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
22.56%77.44%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
16.55%83.45%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.64%9.36%
2021-07-06-2021-07-09
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀