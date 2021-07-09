ATM存入4萬元！一按退款卻「狂吐11萬」　釣行員專業解說

現代人只要到超商或巷口的ATM就能輕鬆提款或存錢，不過也因為自動櫃員機相當方便，近年來也時常發生詐騙、盜領等事件。日前就有名男子表示，自己到某間銀行的ATM存入4萬元，螢幕卻顯示11萬8000元，男子一看發現不對立刻按了「退款」按鈕，沒想到ATM居然退了11萬8000元出來。文章曝光後掀起眾人熱議，更釣出銀行員留言解釋。

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這名網友在臉書社團「爆廢公社」發文分享這個經驗，他提到自己昨晚至銀行ATM存錢時，只放了4萬元鈔票到鈔票匣口，螢幕上卻顯示11萬8000元，按了取消退款出來卻真的退了11萬8000元出來，這就讓他不禁驚呼「我可能拉到拉到777，拉到大獎了！」。

▲男子發現ATM退款出來的金額竟是螢幕上顯示錯誤的 11萬8000元 。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

男子表示，當時自己不斷打客服電話卻沒有回應，拿到警局後對方仍請他聯絡客服，最後只能無奈表示「又要跑銀行了」，貼文分享到臉書社團後引發不少網友討論，其中就有民眾紛紛回應「請問這ATM在哪裡？我也想要領一下紓困」、「可能前面有苦主」、「會不會退回來的11萬元多是自己的」、「這種的聯絡客服，馬上3分鐘內，立刻有人出現！」。

不過也有網友不買單原PO的離譜經歷，其中就有自稱在金融業從業多年的銀行員提到，「ATM存錢的時候，在你按確認之前，現金是一直在鈔匣裡面的，不會變少更不可能會變多」，有網友也好奇追問是否有可能是上一個客戶的錢，對此行員則解釋「正常情況下，如果前一位發生這樣的事情，ATM會直接判定出鈔模組異常，所以樓主要存錢的時候，機器應該是故障中才對，不太可能還能讓他正常操作」。

此外該名銀行員也補充表示「卡鈔並不會導致金額變少」、「錢在一開始的輸送帶上就卡住了，根本還沒進鈔匣盒裡」，多半是因為客戶存款時，鈔票裡面有異物所導致。事後原PO也更新了後續進度，他提到自己進銀行後告訴警衛「我來還錢的」立刻被接待，原來是「

」，有

（編輯：楊智傑）

▲銀行事後將ATM貼上暫停服務公告。（圖／翻攝自爆廢公社）