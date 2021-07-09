安徽揪一陽性者　解隔離後才確診、曾搭高鐵「跨省移動」

我是廣告 請繼續往下閱讀
據陸媒報導，安徽定遠縣新冠疫情防控應急指揮部辦公室已發出通報，內容是有關尋找同乘7月7日G7610次列車相關人員的緊急通知，因為就在8日，安徽宿州市蕭縣在集中隔離醫學觀察點檢測時，發現從境外回國的一名王姓旅客，新冠病毒核酸陽性。
報導指出，王姓旅客是6月23日從印尼飛抵浙江省杭州市蕭山國際機場，並在當地進行14天集中隔離醫學觀察，於7月7日解除隔離。當日下午乘坐G7610從浙江杭州東站抵達江蘇徐州東站，搭乘高鐵期間（站票），在1號、2號車廂及連接處有活動，最後在2號車廂找到一處空位坐下，但具體座位號已記不清楚，最後抵達安徽定遠縣。
在王姓旅客確診後，當局已依照新冠肺炎疫情防控相關規定，向列車沿途停靠站定遠等所在地疾控機構發出協查函，現仍繼續急尋與王姓旅客同時間段(7月7日下午18:23-21:45)乘坐高鐵G7610次列車1、2號車廂或曾經過1、2號車廂的乘客，以及在轉車過程中有過接觸的其他人群，包含公車乘客、出租車乘客等，請他們立即向當地疾控中心以及所在鄉鎮、村居(社區)報告，並主動配合落實相關防控措施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。