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安徽揪一陽性者　解隔離後才確診、曾搭高鐵「跨省移動」

▲中國安徽省8日揪出1名陽性患者，確診前還曾搭乘高鐵途經江蘇多地。（圖／翻攝自新浪）
▲中國安徽省8日揪出1名陽性患者，確診前還曾搭乘高鐵途經江蘇多地。（圖／翻攝自新浪）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-09 14:54:40

Delta變種病毒逐漸在全球流行，連原本疫情已經平緩的中國，近日也陸續出現本土病例，繼廣東省之後，Delta毒株也在雲南瑞麗市擴散。而根據陸媒消息，安徽省8日也抓出1名陽性患者，確診前還曾搭乘高鐵途經江蘇多地，當局正緊急尋找途中可能的接觸者與同車乘客。

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根據中國衛健委公告，昨(8日)0時至24時，中國31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例23例，其中雲南本土8例，境外輸入15例(雲南9例，上海3例，廣東3例)，新增無症狀感染者22例(均為境外輸入)，現有確診病例451例，尚在醫學觀察的無症狀感染者482例。

據陸媒報導，安徽定遠縣新冠疫情防控應急指揮部辦公室已發出通報，內容是有關尋找同乘7月7日G7610次列車相關人員的緊急通知，因為就在8日，安徽宿州市蕭縣在集中隔離醫學觀察點檢測時，發現從境外回國的一名王姓旅客，新冠病毒核酸陽性。

報導指出，王姓旅客是6月23日從印尼飛抵浙江省杭州市蕭山國際機場，並在當地進行14天集中隔離醫學觀察，於7月7日解除隔離。當日下午乘坐G7610從浙江杭州東站抵達江蘇徐州東站，搭乘高鐵期間（站票），在1號、2號車廂及連接處有活動，最後在2號車廂找到一處空位坐下，但具體座位號已記不清楚，最後抵達安徽定遠縣。

在王姓旅客確診後，當局已依照新冠肺炎疫情防控相關規定，向列車沿途停靠站定遠等所在地疾控機構發出協查函，現仍繼續急尋與王姓旅客同時間段(7月7日下午18:23-21:45)乘坐高鐵G7610次列車1、2號車廂或曾經過1、2號車廂的乘客，以及在轉車過程中有過接觸的其他人群，包含公車乘客、出租車乘客等，請他們立即向當地疾控中心以及所在鄉鎮、村居(社區)報告，並主動配合落實相關防控措施。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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