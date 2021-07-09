Delta變異株流行　美確診例快速增加

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有鑑7月4日國慶週末假日會讓通報延後，近日的新增病例可能還會往上加。據CDC表示，確診增多是因更易傳染的Delta變異株（首先於印度發現）流行，截至7月3日的兩週時間，新增確診裡約52%都是感染Delta變異株。
法新社指出，儘管美國疫苗的可獲性在世界數一數二高，但自4月以後接種作業已出現急遽放緩。
「華爾街日報」報導，聯邦統計數據顯示，經過一段長時間減少後，與COVID-19相關的住院人數又開始增加，證明Delta變異株正危害未接種疫苗的美國民眾。
CDC蒐集的數據顯示，截至7月5日的一週裡每天已有近2000例新增住院，雖較1月初的7天平均1萬6492例住院少88%，但仍比前一週增加6.8%。
CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）表示，全美已開始呈現兩幅疫情景象：疫苗接種率高的地方，新增確診、住院與染疫病故持續減少；但大部分人還沒接種疫苗的地方，新增確診再次增加，醫院又開始人滿為患。
Delta變異株正快速在全美擴散，尤其危害未打疫苗者多的區域。瓦倫斯基說，大多數症狀較重且須住院者都是沒打疫苗的人。
路透社日前報導，以色列5日通報，美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的COVID-19疫苗在防止出現感染症狀方面，防護力下滑，但對預防重症仍具高度防護。防護力下滑應與當地Delta變異株擴散和取消社交距離措施有關。
以色列衛生部表示，6月6日以來疫苗在預防出現感染與症狀方面的保護力掉到64%，不過預防住院與重症的防護力仍有93%。雖然以國衛生部的聲明裡沒提到先前的防護數字，但衛生部官員5月曾公布報告，稱接種兩劑輝瑞疫苗能95%有效防止感染、住院與重症。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1100709