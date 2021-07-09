家中放「5台吃電怪獸」！他收帳單心淌血 電費驚破萬元
全台第三級疫情警戒延至7月26日，防疫期間民眾多採居家辦公及就學，且都會避免外出，以防增加染疫風險，但也因此導致不少人家用電量攀升，民眾也擔憂電費讓人不堪負荷。對此，就有一名網友收到最新一期的帳單，但須繳交的金額竟破萬元，讓他嚇壞詢問「是不是只有我家電費這樣？」然而，許多行家便一眼揪出問題在於他家中的「5台吃電怪獸」！
編輯中心/綜合報導
2021-07-09 17:03:59
原PO於臉書社團《爆料公社(官方粉專專屬)》上發文，好奇表示「想問一下是不是只有我家電費這樣？」隨後他便貼出最新一期的帳單照片，只見上頭寫著這期使用了2719度電量，電費高達1萬1900元，驚人的金額讓他不可置信。他也解釋家中用電狀況，直言「基本上兩台冷氣（定頻）24小時，空氣清淨機一台24小時，除濕機隨濕度啟動，飲水機24小時，其餘一些小家電」。
貼文一曝光，就引來不少行家點出吃電怪獸，「定頻24小時！！勇者」、「光冷氣機定頻開24小時就是個問題了，換變頻吧，飲水機換掉改快煮壺吧，飲水機又不是24小時都要用到熱水，卻24小時在加熱」、「最耗電的家電是飲水機，如果真的要熱水可以買保溫型的，不然就是要用熱水時用瓦斯煮。」、「定頻冷氣、飲水機、空氣清淨機都是耗電的」、「除濕機也很耗電…」。
甚至也有不少人提出建議，直言「再不換成變頻冷氣，恐怕你每個月都會上來po一次」、「定頻不意外，我自從定頻改變頻2個月都省一半，而且不用關機，重點變頻不關機」、「冷氣換成變頻一級能源標章的，會省很多。空氣清淨機和除濕機也可以換成一台同時有2種功能的，當然也要一級能源標章的」、「正常價格！！我老家夏季價格都是這樣的。這就是為什麼當初我堅持家裡要換新冷氣的時候一定要咬牙都換變頻一級的⋯⋯」。（編輯：陳雅雲）
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