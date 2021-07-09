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避免亂象　屏東微解封將滾動式調整

▲中央流行疫情指揮中心宣佈三級警戒延長至7月26日，7月13日起微解封，屏東縣政府對於微解封將滾動調整。（資料照／屏東縣政府提供）
▲中央流行疫情指揮中心宣佈三級警戒延長至7月26日，7月13日起微解封，屏東縣政府對於微解封將滾動調整。（資料照／屏東縣政府提供）

記者黃正忠／屏東報導

2021-07-09 18:17:41

中央流行疫情指揮中心宣佈三級警戒延長至7月26日，7月13日起微解封，有條件適度鬆綁部分措施，屏東縣政府原則上都依照中央的指引處理，另針對縣轄管理的公有館舍、風景區、市場、流動夜市等研議配套措施，縣府也擔心一旦開放可能產生亂象，將視狀況滾動檢討彈性調整。

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▲屏東縣長潘孟安在臉書上叮嚀，適度鬆綁措施，但還是要戴口罩、實聯制、不群聚、保持社交距離。（截圖／潘孟安臉書）
▲屏東縣長潘孟安在臉書上叮嚀，適度鬆綁措施，但還是要戴口罩、實聯制、不群聚、保持社交距離。（截圖／潘孟安臉書）
屏東縣政府微解封因應原則依照中央的指引處理，對於傳統市場、公有市場，將要求各鄉鎮市公所善盡管理責任，落實防疫相關規定；包括墾丁大街、屏東夜市等的飲食攤位一律外帶、不內用。

流動夜市（每週固定商展）必須自行推舉出管理人、或管理單位，飲食攤一律外帶、不內用，落實防疫相關規定後，才准恢復營業。

屏東縣府針對風景區、景點，因落山風風景區內之出火特別景觀區、海口港之吹風看海地、山川琉璃吊橋因三地門端，都因工程尚未完成，暫不開放。

戶外場所竹田無人機飛行場、縣立田徑場、高中以下校園操場開放供民眾運動，但運動設備不開放，須戴口罩。

屏東圖書總館及各鄉鎮圖書館，採不入館單一窗口服務，開放預約取書、通閱借還書。屏東演藝廳仍不開放，只給排練、錄製節目等；以靜態展覽為主的美術館、演武場、戲曲館、勝利星村展覽館舍會開，將訂立容留人數及防疫計畫，但互動性的設備、活動仍然禁止，講座及開幕以線上為主。

宗教場所有條件開放，管理單位必須有充足人力制定防疫計畫或落實控管防疫措施，方可對外開放。屏縣府強調，雖然微解封，但防疫措施還是不能鬆懈，請民眾務必戴好口罩、勤洗手、保持社交安全距離，縣府也會在人潮容易聚集的地點，加強派員宣導取締。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
23.84%76.16%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
17.65%82.35%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.71%9.29%
2021-07-06-2021-07-09
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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