特企／大亞集團66周年　持續串連你我

此時此刻，台灣正處於全國三級警戒的籠罩之下，大家繃緊著神經，片刻不敢懈怠。2020年大亞集團65周年，推出《穩定的力量-時代篇》影片，上線之際碰巧面臨全球疫情升溫，適時向人們傳達了安穩的訊息，撫慰疫情所帶來的不安與恐懼。2021年大亞集團邁入第66周年，恰逢疫情再起，做為能源傳輸的領導品牌，大亞將延續《穩定的力量》，運用「透明」的創意概念與日常用品的結合，持續向大眾傳遞默默守護的安定力量。沈尚弘董事長表示：「大亞集團希望在每個關鍵時刻，為人們帶來更加堅強的力量。期望在各種不確定之中，人們能因感受到穩定的能源傳輸而安心；而大亞也將持續支撐每個人穩定的日常，不停歇的陪伴大家一同前進，期許得來不易的日常早日回歸。」手機、耳機、電動機車、電飯鍋……，這些物件在被遮蔽的地方，都埋藏著大亞的產品，儘管看不見，卻為運轉的動能提供了不可或缺的力量，藉由透明化這些日常物件，我們得以實際看見並進一步感受大亞穩定的力量。





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創意，讓我們得以看見生活中的穩定力量





奧美集團執行創意總監陳羿宏分享：「如何用創意解決生意的課題？是我們建立大亞電線電纜品牌一個很重要的核心任務。一個品牌如何直面消費者？如何講一個好的故事讓人們感同身受？對於電線電纜這樣低關心度的產品相對具備很高的難度。但當我們理解其實電線電纜是廣佈在我們的生活之中連結每一個日常，似乎也為創意打開了另一道窗，一道光投入了我們今年為客戶所提出的創意主題「透明生活」，在生活中耳機、手機、電動車、大樓、捷運系統…電線電纜都扮演著極關鍵的角色，我們將一系列的生活物品及建築設施變成透明，並透過不同的媒介與體驗讓人們感受電線電纜之於生活的關係是如此密不可分，讓品牌繼續往下扎根。疫情之下人人更關注當下，也更有機會發掘、體會日常中的美好，太多習以為常的事物中存在著許多的不平常，電線電纜不也如此？今年的創意在無意間也巧妙契合這樣的心境。」





在日常物件中，感受大亞溫柔的支持與陪伴





能源串接領導品牌大亞集團繼去年創下近百萬點閱率的《時代篇》與《日常篇》形象廣告，以及引起各方熱烈迴響的《STEADY POWER穩定日常》線形藝術展之後，今年更首度將「透明」的概念與生活中的物件結合，讓人們更進一步理解並感受，電線電纜實際上與日常生活的關係是非常緊密的。我們將有實際運用到大亞電線電纜的生活用品，如電動機車、電飯鍋、手機、泵浦、充電樁等，轉化為透明的物件，於物件中可以清楚看到電線懸空於正確的位置，讓大眾更加理解不可或缺的電線電纜在生活中是如何溫柔的陪伴每一種日常，為我們注滿溫熱的力量。





在城市之間 發現大亞無所不在





除了透明物件中的電線電纜，大亞更進一步挑選於北中南各城市人流較多的地點，延伸透明視覺的概念，於戶外有使用電纜的大型版位設立戶外廣告，模擬透視圖至建築大樓的內部，讓大眾藉由實際看到埋藏於的設施中的電線電纜，進一步察覺大亞的確充斥著日常的生活之中，用最堅定的力量，屹立不搖的支撐著我們的日常。



