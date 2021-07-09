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安心亞呼籲防疫別鬆懈　粉絲一看羞爆：褲子穿好

▲安心亞分享防疫穿搭。（圖／安心亞臉書）
▲安心亞分享防疫穿搭。（圖／安心亞臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-07-09 18:32:55｜2021-07-09 18:34:32

35歲安心亞入行13年，在戲劇、綜藝及唱片圈都有亮眼表現，昨（8日）宣布疫情三級警戒延長到26日，安心亞在社群媒體PO出於戶外戴口罩的照片，呼籲防疫不要鬆懈，不過網友卻狂盯她的下半身，直呼：「褲子可以穿好嗎？」

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▲安心亞是初代宅男女神。（圖／資料照）
▲安心亞是初代宅男女神。（圖／資料照）
照片中，安心亞穿奶茶色小可愛，展露肩頸線條、D罩杯雙峰及川字腹肌，下身牛仔喇叭褲褲頭解開，一小截內褲外露，整體帥氣又不失性感，十足心機穿搭，她貼心叮嚀：「疫情依舊嚴峻，出門在外還是要保護好自己喔！」

▲▼三級警戒再延長，安心亞呼籲防疫不鬆懈。（圖／安心亞臉書）
▲▼三級警戒再延長，安心亞呼籲防疫不鬆懈。（圖／安心亞臉書）
▲▼三級警戒再延長，安心亞呼籲防疫不鬆懈。（圖／安心亞臉書）
▲▼三級警戒再延長，安心亞呼籲防疫不鬆懈。（圖／安心亞臉書）
該組照片一發布，好友阿Ken留言：「小姐，妳內褲露出來了哦！」安心亞回：「阿伯！這個我知道啊～」網友則情緒亢奮，「褲子都快掉下來了」、「我要暈倒了」、「內褲跑出來了」、「肚子好漂亮」、「這個腰...」「就算戴口罩，也是這麼漂亮」、「這身材也太讓人羨慕了」！（編輯：楊穎軒）

▲中央流行疫情指揮中心今（8）日宣布，餐廳、運動場所等部分的行業，13日後可適度的鬆綁。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（8）日宣布，餐廳、運動場所等部分的行業，13日後可適度的鬆綁。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
23.84%76.16%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
17.65%82.35%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.71%9.29%
2021-07-06-2021-07-09
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

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您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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