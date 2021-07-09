安心亞呼籲防疫別鬆懈　粉絲一看羞爆：褲子穿好

35歲安心亞入行13年，在戲劇、綜藝及唱片圈都有亮眼表現，昨（8日）宣布疫情三級警戒延長到26日，安心亞在社群媒體PO出於戶外戴口罩的照片，呼籲防疫不要鬆懈，不過網友卻狂盯她的下半身，直呼：「褲子可以穿好嗎？」
娛樂中心／綜合報導
2021-07-09 18:32:55｜2021-07-09 18:34:32
照片中，安心亞穿奶茶色小可愛，展露肩頸線條、D罩杯雙峰及川字腹肌，下身牛仔喇叭褲褲頭解開，一小截內褲外露，整體帥氣又不失性感，十足心機穿搭，她貼心叮嚀：「疫情依舊嚴峻，出門在外還是要保護好自己喔！」 該組照片一發布，好友阿Ken留言：「小姐，妳內褲露出來了哦！」安心亞回：「阿伯！這個我知道啊～」網友則情緒亢奮，「褲子都快掉下來了」、「我要暈倒了」、「內褲跑出來了」、「肚子好漂亮」、「這個腰...」「就算戴口罩，也是這麼漂亮」、「這身材也太讓人羨慕了」！（編輯：楊穎軒）
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