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房市／上半年六都桃園家戶購屋比最高

▲上半年六都中，以桃園家戶購屋比例最高。（圖／NOWnews資料照片）
▲上半年六都中，以桃園家戶購屋比例最高。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-07-10 08:00:00

統計六都的家戶購屋比例，六都家戶購屋比約2.11%，每百戶人家就有2.1戶購屋，比例創下近7年同期新高，其中最熱的是桃園市，家戶購屋比例為2.72%，其次則是台中市的2.53%。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於每個區域的市場交易規模與家戶數量並不一致，光是一個買賣移轉棟數的交易量，不容易去判斷哪邊房市交易比較旺，但透過區域內每百戶家庭有多少人家購屋，就可清楚比較區域間的人氣，從上半年的家戶購屋比變化來看，今年六都的買氣是近七年來上半年同期最旺的一年，包括新北市、桃園市與台中市的，每百戶家庭都有超過2戶購屋。

上半年房市最旺的是桃園市，每百戶家庭有2.72戶購屋，其次則是台中市的2.53戶，不過兩者都沒有超過2014上半年，不過台南市的家戶購屋比1.91%，則是寫下2011年來上半年的同期新高，反映台南買氣相當暢旺。

曾敬德指出，家戶購屋比和早年相比不容易再創高，主要是都會區的家戶數量成長相當快速，以桃園市為例，桃園10年期間家戶數成長2成，即使區域內的交易量觸底反彈，不過家戶購屋比和早年相比仍有一段落差。

若以區域來看，相對平價區域仍是家戶購屋較為活躍的區塊，包括桃園市、台中市等，都是區域內不乏重大建設，同時區域人口結構相對年輕，又具備有許多工作機會，雙北市雖然人口眾多，不過房價負擔相對其他區域高，因此家戶購屋的活躍程度不如相對平價區域。

 

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