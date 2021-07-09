陳雅琳「鐵娘子」日操19小時　自曝接種莫德納疫苗原因

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陳雅琳上任2個月，一進華視就遇上棘手的三級警戒，林彥汝主播和公務車司機確診，身為台長，她頻繁和林彥汝溝通，「彥汝婆婆一度比較危險，她自己染疫心情也不好，能幫什麼忙我就多去做，後來他們回來上班，我們都很歡迎，給予關心、鼓勵，該上主播台就上，一切正常」，至於陳雅琳自己則不擔心染疫，出入過福島核災、敘利亞戰區，陳雅琳一向覺得「每個人明天都可能死掉」。
陳雅琳關注的是，怎麼讓員工安心上班，公司特別安排了3個新聞辦公室，員工彼此錯開工作時間，「這是我們死守四行倉庫的最後堡壘」，她面對微解封不敢大意，7月26日後才會讓員工陸續上班。每天只睡5小時的陳雅琳，常常忘了吃飯，容易頭暈缺氧、身體痠麻，她在辦公室備血氧機，攝取B群、維他命C、益生菌補充體力。因為疫情，華視200位員工分流上班，她有一些員工還沒有見過，都會透過晚上下班的時間去關懷同仁。
談到新聞節目的未來走向，陳雅琳首度透露9月會推出深度論壇節目，並強調華視的論壇節目與其他新聞台不同的就是「不打口水仗」，內容將涵蓋財經、國際、民生等領域，提供觀眾知識含金量高的節目。
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