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陳雅琳「鐵娘子」日操19小時　自曝接種莫德納疫苗原因

▲陳雅琳接種莫德納疫苗無異狀。（圖／華視）
▲陳雅琳接種莫德納疫苗無異狀。（圖／華視）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-07-09 19:47:28｜2021-07-09 19:56:14

華視新聞台台長陳雅琳今（9）日出席華視50童心送暖公益記者會，以視訊直播方式連線關愛之家、家扶基金會、聖島社會福利慈善基金會，贈送熊讚周邊衣服與娃娃。陳雅琳上任2個月以來，一天只睡5小時，因為患有自體免疫疾病，打AZ疫苗有血栓風險，在醫師評估下於7月接種第一劑莫德納疫苗，打完身體沒有不適、直接上工，一向是「拚命三娘」的她笑說之前也曾經住院住到一半，跑出來訪問戴資穎，醫生碰上她也傷腦筋。

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▲陳雅琳辦公室備酒精槍。（圖／華視）
▲陳雅琳辦公室備酒精槍。（圖／華視）
陳雅琳上任2個月，一進華視就遇上棘手的三級警戒，林彥汝主播和公務車司機確診，身為台長，她頻繁和林彥汝溝通，「彥汝婆婆一度比較危險，她自己染疫心情也不好，能幫什麼忙我就多去做，後來他們回來上班，我們都很歡迎，給予關心、鼓勵，該上主播台就上，一切正常」，至於陳雅琳自己則不擔心染疫，出入過福島核災、敘利亞戰區，陳雅琳一向覺得「每個人明天都可能死掉」。

▲陳雅琳拿下金輪獎。（圖／華視）
▲陳雅琳將打造深度論壇節目。（圖／華視）
陳雅琳關注的是，怎麼讓員工安心上班，公司特別安排了3個新聞辦公室，員工彼此錯開工作時間，「這是我們死守四行倉庫的最後堡壘」，她面對微解封不敢大意，7月26日後才會讓員工陸續上班。每天只睡5小時的陳雅琳，常常忘了吃飯，容易頭暈缺氧、身體痠麻，她在辦公室備血氧機，攝取B群、維他命C、益生菌補充體力。因為疫情，華視200位員工分流上班，她有一些員工還沒有見過，都會透過晚上下班的時間去關懷同仁。

談到新聞節目的未來走向，陳雅琳首度透露9月會推出深度論壇節目，並強調華視的論壇節目與其他新聞台不同的就是「不打口水仗」，內容將涵蓋財經、國際、民生等領域，提供觀眾知識含金量高的節目。  

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
23.84%76.16%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
17.65%82.35%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.71%9.29%
2021-07-06-2021-07-09
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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