我是廣告 請繼續往下閱讀
夢境與潛意識訊息
在「鬼滅之刃～無限列車」電影中，「下弦之壹．魘夢」施以術式，讓列車上的每個鬼殺隊成員不知不覺進入「美夢」中，再掉入「惡夢」中，他最喜歡看到別人從天堂跌落地獄的痛苦表情。
「內在渴望」編織成「美夢」
「魘夢」先透視每個人「內在最想要的渴望」，然後編織成「美夢」，讓作夢者捨不得離開，或是想要再度進入美夢中。
竈門炭治郎的「美夢」是，回到家人被殺之前，一家人恢復過去的平日生活。
杏壽郎沒有「美夢」，而是「真實的夢」，夢中杏壽郎去跟父親報告自己成為「柱」的消息，父親背對著他，口氣冷漠地說：成為柱又如何，無聊透頂，依然成不了大事。
我妻善逸的「美夢」則是和禰豆子開心的過著幸福快樂的生活。
諮商的過程，很少需要解析美夢，但偶爾也會遇到有趣的狀況，有人問我：夢裡中了樂透，感到非常快樂，醒來後立刻去買樂透，想要延續夢中的快樂，但卻沒有中獎。頓時從「美夢」轉成「失望」。
心靈的負荷過重會做反覆的「噩夢」
知名心理學大師佛洛依德將夢視為「通往潛意識的金光大道」，在睡夢中，由於防衛作用減弱，讓原本壓抑的感受得以浮現，於是，潛意識中的願望、需求、恐懼，便會化為一個又一個的「夢境」。
而炭治郎的「惡夢」投射出「對家人遇害內心的深深的愧疚感和罪惡感」，在夢中當家人說出：只有你存活，卻拋下我們的話時，其實夢中「每個家人」都是炭治郎「內心罪惡感」的化身。
在與「魘夢」對戰的時候，炭治郎對「魘夢」大聲吶喊：不要侮辱我的家人，我的家人不會講出這種話。
真實世界裡，對於家人過世而懷有強烈的自責與罪惡感，其實是很普遍的，也有不少人有「存活的罪惡感」。
曾經看過對28位喪子者所做的研究發現：悲傷者普遍有強烈的罪惡感，他們會不斷自責：為什麼沒有保護好小孩、為什麼自己沒有注意；也會不斷探究孩子死亡原因。
也有不少悲傷者會有「存活的罪惡感」，「失落感」帶來強大的「挫折感」，深刻感受自己的「無能為力」，無法得到有用的幫助，任何幫忙都沒有用，進而產生退化的無助感。
很多有「創傷壓力症候群」的當事人也會做反覆的噩夢，當心靈的負荷過重，在意識上不知道要如何釋放創傷的痛苦，但是夢中卻暗藏宣洩情緒的管道，可以透過心理諮商，有效療癒心靈。
停止惡夢孵出美夢
想要孵出美夢，睡前可以多想自己想做的事情，多看愉悅的事物，多朝積極正向的方向前進，避免睡前接收憤怒、擔憂、恐懼的訊息，以免引發恐懼、焦慮的情感及情緒。
不要忽略作夢的功效，它非但是天然的抗壓方式，還能幫我們減輕不愉快的情緒，同時整理白天雜亂的思緒， 睡一覺起來，精氣神都獲得調養，重新展開美好的一天。
（文章授權提供／林萃芬專業諮商心理師）
林萃芬 專業諮商心理師
現任：松德精神科診所諮商心理師、東吳大學兼任講師、中華人事主管協會講師。
專長：感情商、外遇後重建信任及親密關係、不靠藥物睡個好覺、好眠放鬆的各種巧及方法、企業及生涯商、身心減壓、產後憂鬱媽媽的情緒壓力解、青少年情緒及自我探索商、人際溝通模式及互動技巧、夢的解析及隱喻治療、帶父母做孩子的情緒教練、HRV情緒儀、睡眠儀器。
【林萃芬心理師的洞察人心時間】Apple Podcasts 收聽：https://reurl.cc/7yL9kl
資料來源：健康醫療網 疫情期間，噩夢連連 如何停止惡夢，孵出美夢
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊