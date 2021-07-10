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愛莉莎莎不當Youtuber了？新工作照曝　自爆將徹底轉行　

▲愛莉莎莎日前在IG回應粉絲問題，透露自己正在學習新技能，未來將開店轉行。（圖／愛莉莎莎IG）
▲愛莉莎莎日前在IG回應粉絲問題，透露自己正在學習新技能，未來將開店轉行。（圖／愛莉莎莎IG）

編輯中心/綜合報導

2021-07-10 10:55:20

知名Youtuber愛莉莎莎先前因為萬華疫情失言，讓自己身陷輿論，之後被父母強制帶回老家，乖乖過起防疫生活，期間也會在社群平台與粉絲互動、透露近況，談及最近都在做些什麼，愛莉莎莎昨（9）日表示自己現在正在學習霧眉技術，未來將會朝考證照邁進，也直言將「徹底轉行」。

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愛莉莎莎在IG上表示「粉絲最近都在問說我在幹嘛，答案是學霧眉！」因為自覺美感還算不錯，所以才會努力學習，不過她也坦言，霧眉技巧其實非常困難，目前當菜鳥還在練習當中，隨後將會以所學去拚考證照，然後正式開業。

▲愛莉莎莎貼出實戰練習霧眉的照片。（圖/）
▲愛莉莎莎貼出實戰練習霧眉的照片。（圖/愛莉莎莎IG）
而愛莉莎莎也在貼文附上自己練習霧眉的照片，邀請到自己的助理成為實戰練習的對象，並專心的為助理眉毛上色，認真的模樣看起來還真有幾分樣子！愛莉莎莎表示「之後如果考到證照，大家可以來給我做眉毛，徹底轉行！」

貼文曝光後，吸引超過四萬人按讚，不少YT圈的好友以及粉絲都留言「好期待啊！想給你霧眉」、「應該可以幫我霧一下」、「這樣以後不當YouTuber了嗎？」、「希望還是能拍片，還想看妳影片QQ」、「什麼時候開業，好想要給你霧眉」、「精進自己真的很棒耶！祝妳開店成功」、「預祝開業成功！」、「先卡一個預約喔！期待開業」。（編輯：張嘉哲）

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民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
8.89%91.11%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
21.43%78.57%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
15.59%84.41%
2021-07-08-2021-07-11
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

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