海地總統遇刺案　疑4公司招募殺手主謀叫麥克

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美國多家媒體報導，海地選舉部長皮耶（MathiasPierre）表示，2名被捕美國人是35歲的索拉吉斯（James Solages）和55歲的文森（Joseph Vincent）。他們自稱只是替攻擊者當翻譯。
「紐約時報」報導，文森宣稱幕後策劃這起陰謀的是一名操西班牙語和英語、叫麥克（Mike）的外國人。
美聯社報導，摩依士（Jovenel Moise）遇刺案似乎牽扯複雜的國際陰謀，調查持續進行中。11名涉案武裝分子昨天闖入台灣駐海地大使館並試圖脫逃，已全數被海地警方逮捕。
哥倫比亞警政署長瓦爾加斯（Jorge Luis VargasValencia）今天在哥倫比亞首都波哥大的記者會上說，4家公司涉嫌招募參與這起暗殺行動的人員，但他沒有透露公司名字，因為仍在查證中。
瓦爾加斯說，其中2名嫌犯經由巴拿馬和多明尼加共和國前往海地，另一群11人從多明尼加出發，本月4日抵達海地。
白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）表示，美國將派聯邦調查局（FBI）和國土安全部高層官員前往海地，「盡快評估案情以及我們或可協助的方式」。
FBI發出聲明說：「FBI目前正與美國駐海地大使館和我們的執法夥伴聯繫，以研判我們如何提供最大協助。」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1100710