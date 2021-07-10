COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

海地總統遇刺案　疑4公司招募殺手主謀叫麥克

▲哥倫比亞警政署長今天表示，多名涉及暗殺海地總統摩依士的哥倫比亞人是由4家公司招募，分兩批經由多明尼加前往海地。（圖／美聯社／達志影像）
▲哥倫比亞警政署長今天表示，多名涉及暗殺海地總統摩依士的哥倫比亞人是由4家公司招募，分兩批經由多明尼加前往海地。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-10 11:02:33

（中央社太子港9日綜合外電報導）哥倫比亞警政署長今天表示，多名涉及暗殺海地總統摩依士的哥倫比亞人是由4家公司招募，分兩批經由多明尼加前往海地。美國將派FBI和國土安全部高層官員協助調查。

我是廣告 請繼續往下閱讀
海地國家警察局長查爾斯（Leon Charles）昨天表示，至少28人涉案，其中26人是哥倫比亞人，2人是海地裔美國人；包括2名美國人在內，已有17人被捕，3名哥倫比亞人遭擊斃，另有8人在逃。

美國多家媒體報導，海地選舉部長皮耶（MathiasPierre）表示，2名被捕美國人是35歲的索拉吉斯（James Solages）和55歲的文森（Joseph Vincent）。他們自稱只是替攻擊者當翻譯。

「紐約時報」報導，文森宣稱幕後策劃這起陰謀的是一名操西班牙語和英語、叫麥克（Mike）的外國人。

美聯社報導，摩依士（Jovenel Moise）遇刺案似乎牽扯複雜的國際陰謀，調查持續進行中。11名涉案武裝分子昨天闖入台灣駐海地大使館並試圖脫逃，已全數被海地警方逮捕。

哥倫比亞警政署長瓦爾加斯（Jorge Luis VargasValencia）今天在哥倫比亞首都波哥大的記者會上說，4家公司涉嫌招募參與這起暗殺行動的人員，但他沒有透露公司名字，因為仍在查證中。

瓦爾加斯說，其中2名嫌犯經由巴拿馬和多明尼加共和國前往海地，另一群11人從多明尼加出發，本月4日抵達海地。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）表示，美國將派聯邦調查局（FBI）和國土安全部高層官員前往海地，「盡快評估案情以及我們或可協助的方式」。

FBI發出聲明說：「FBI目前正與美國駐海地大使館和我們的執法夥伴聯繫，以研判我們如何提供最大協助。」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1100710

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
8.89%91.11%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
21.43%78.57%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
15.59%84.41%
2021-07-08-2021-07-11
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀