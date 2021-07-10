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病毒定序一次抓！ 精準揪Alpha、Delta、Gamma變種病毒

病毒定序一次抓！ 精準揪Alpha、Delta、Gamma變種病毒
病毒定序一次抓！ 精準揪Alpha、Delta、Gamma變種病毒

健康醫療網

2021-07-10 12:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】印度變異株傳播力強！為有效防範變異株入侵，國內已於2日針對所有境外移入做基因定序，其中有5例定序結果出爐。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，透過境外移入專案，檢驗到五個陽性定序的案例，分屬Alpha、Delta、Gamma三種不同的變異株，將持續做定序，及時找出境外移入的變異株。

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境外移入做基因定序　邊境加嚴的方案之一  

羅一鈞表示，從7月2日起，針對所有境外移入做基因定序，為邊境加嚴的方案之一，從7月2日至7月8日一週的案例都有將檢體送往昆陽實驗室做病毒定序，只要是CT值小於27，就會嘗試做定序。大多數是檢疫期滿才檢驗出來，因為CT偏高，所以沒有辦法定序。成功定序分別，如案號15059、15129、15185三例Delta印度變異株，都是經外移入，分別英國、印尼及印尼。

進入集中檢疫所採檢　尚無社區傳染風險

至於是否有傳播風險，羅一鈞說明，因為都已經進入集中檢疫所採檢，相關班機的接觸者都在專案中，都有入住的集中檢疫所，在專案當中受嚴密的當中，沒有社區感染問題。目前這Delta病毒3例境外移入，還有從秘魯回來的祖孫有2例，因此Delta病毒總共驗出有5例境外移入。

另有案號15113從柬埔寨回來五十多歲本國籍女性，英國變異株Alpha，但與台灣本土的變異株是不同：另有案號15180為從美國十多歲男性，7/4入境持有三天陰性入境報告，隔日送驗驗巴西變異株Gamma，並非首例；剛收到案15155，從英國回來，會再做基因定序。 

病毒定序找案例　揪出境外變異株

羅一鈞說，透過境外移入專案，可以驗到五個陽性定序的案例，分屬三種不同的變異株，將持續做定序，及早找出境外移入可能帶來的變異株。



資料來源：健康醫療網 病毒定序一次抓！ 精準揪Alpha、Delta、Gamma變種病毒

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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2021-07-09-2021-07-13

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是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
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以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

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