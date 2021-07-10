情侶IG必做「這件事」？她嘆：根本情緒勒索　網反曝關鍵

男女之間的感情問題千百種，雖然在熱戀期一切看似美好，但俗話說「相愛容易相處難」，不少情侶、夫妻無法好好溝通磨合，最終只能以分手、離婚收場；對此，就有一名女網友發文抱怨，表示男友逼她在IG要「互相標註對方」，但她認為這根本是「情緒勒索」，貼文一出，掀起熱議。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「Instagram互相標註」為題發文，表示相信大家多少都看過不少情侶會在IG自我介紹欄「互相標註」對方帳號，但她個人不太喜歡標註對方，「覺得沒有必要，兩個人穩穩過就好了」。





但原PO的前任非常在意，一直叫她標註，如果不標註就代表不愛他，不承認有這個男友，「不停情緒勒索，就只是為了標註？因為這個吵了好幾次架，最後也分手了」，但這也讓她覺得莫明其妙，「到底誰規定非單身就要標註對方啊，那是我的個人簡介，我就不想標，你管我？有人也有被對方逼標註的經驗嗎」？





▲原PO認為前任要求她在IG自介互相標註，根本是情緒勒索。（圖／翻攝自《Dcard》）

不過，也有網友反揭關鍵，認為這應該只是因為較沒安全感，想宣示主權的一種方式，「是也沒什麼幼不幼稚吧，雙方都ok就好」、「聽做這種事的朋友是說這樣比較有安全感，就像是在社群放男友跟自己合照的意思而已」、「我覺得主要是給另一半安全感，也可以省的對你有好感的異性來接近你，我自己也不會很在意標註，但另一半希望我就覺得沒差，這沒有什麼幼不幼稚，喜歡就好，但情緒勒索真的是先不要」、「我們是會互標啦，因為其實我和男友是遠距離，標那個也只是一個安全感，然後有一種對方是有在乎我的感覺啦」。（編輯：郭佩蓉）



