微解封前凍未條 雄警嚴格執行禁打麻將、戶外飲食等禁令
國內疫情趨緩，雖然13日起部分措施適度鬆綁，但已有不少民眾已凍未條自行微解封，高雄市近日就發生數起群聚及戶外脫口罩飲食事件，警方除依傳染病防治法依法開罰外，衛生局簡任技正潘炤穎表示，現階段民眾在人潮聚集的地方，如賣場、賣場外出入口處等，仍需遵守規定，脫下口罩飲食仍會依傳染病防治法現場採證，認定是否有違規、違法。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-07-10 15:12:38
昨（9）日晚間9時左右苓雅分局獲報在轄區一處公寓有人獲報有民眾違規在室內群聚打麻將，警方前往稽查時發現屋內群聚多達9人，不僅未戴口罩也多人打赤膊群聚打牌聊天，三多路派出所所長楊增平表示，警方當場對9人舉發，合計最高恐挨罰270萬元。
無獨有偶，左營分局博愛四路派出所也於昨天下午接獲民眾報案左營區大中二路某大樓住戶疑似有群聚之情事。警方到達現場後，經屋主同意開門入內查看，屋內竟有6名少年、3名少女在內群聚聊天。博愛所副所長黃俊二表示，該9名少年計畫昨天傍晚一同前往西子灣遊玩、看夕陽，因天氣炎熱先到盧男家中聊天，警方除依傳染病防治第67條規定，現場開出9張舉發通知單移請衛生局裁罰，並責令在場眾人立即離去。
疫情尚未解封高雄IKEA家居賣場店因兼賣美食時常聚集不少逛家具或附近民眾聚集排隊購買，前鎮分局日前接獲檢舉在家居賣場前常有人在吃東西，警方指出，6、7兩日連續發現該賣場出入口有人脫下口罩吃熱狗或抽菸，警方獲報後加強取締未戴口罩目前已開罰11件。
對此，衛生局簡任技正潘炤穎表示，目前外出戴口罩仍是防疫措施重要的一環，在全國疫苗涵蓋率僅12%的情況下，民眾在人潮聚集的地方，如賣場、賣場外出入口處等，仍需遵守規定，即便有相對的距離，但人來人往可能造成傳播風險，因此要求務必戴上口罩。
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