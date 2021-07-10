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江蕙為張學友開金嗓！55秒錄音曝光

▲江蕙（右）獻聲祝福張學友生日快樂，55秒錄音曝光。（圖／翻攝環球音樂臉書）
▲江蕙（右）獻聲祝福張學友生日快樂，55秒錄音曝光。（圖／翻攝環球音樂臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-07-10 15:39:05

「二姐」江蕙於2015年的9月13日在高雄巨蛋舉行最後一場演唱會後正式封麥，一轉眼江蕙封麥將邁入第6個年頭，消失在螢光幕前的她，僅偶爾現身在歌手的演唱會上。而今（10）日剛好是「歌神」張學友的生日，竟讓江蕙難得獻聲。

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張學友所屬的環球音樂在官方臉書貼出一段55秒的影片，影片中有當年張學友、江蕙在演唱會上合體的照片，還有江蕙對張學友的祝福音檔：「嗨～偶像偶像學友，好久不見，我是江蕙，今天錄這個音特別的開心，不然每天被這個疫情搞得心情都亂七八糟的，7月10號是你的生日，祝福你生日快樂、闔家平安健康、事事順心、萬事如意，再加上一個新年快樂。」

▲江蕙獻聲祝福張學友生日快樂。（圖／翻攝環球音樂臉書）
▲▼江蕙（上、下圖右）獻聲祝福張學友生日快樂。（圖／翻攝環球音樂臉書）
▲江蕙獻聲祝福張學友生日快樂。（圖／翻攝環球音樂臉書）
江蕙也透露會祝福新年快樂的原因，「過幾個月新年就要到來，真心希望下一個年全球人類都是快樂的，我想學友許下的第一個生日願望，應該是跟我一樣的吧！病毒快快滾出這個地球，讓全世界回歸正常的生活，再次祝福你生日快樂，love you。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。



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針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
7.69%92.31%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
20.43%79.57%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
15.25%84.75%
2021-07-08-2021-07-11
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

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您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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