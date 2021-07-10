江蕙為張學友開金嗓！55秒錄音曝光

「二姐」江蕙於2015年的9月13日在高雄巨蛋舉行最後一場演唱會後正式封麥，一轉眼江蕙封麥將邁入第6個年頭，消失在螢光幕前的她，僅偶爾現身在歌手的演唱會上。而今（10）日剛好是「歌神」張學友的生日，竟讓江蕙難得獻聲。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-07-10 15:39:05
張學友所屬的環球音樂在官方臉書貼出一段55秒的影片，影片中有當年張學友、江蕙在演唱會上合體的照片，還有江蕙對張學友的祝福音檔：「嗨～偶像偶像學友，好久不見，我是江蕙，今天錄這個音特別的開心，不然每天被這個疫情搞得心情都亂七八糟的，7月10號是你的生日，祝福你生日快樂、闔家平安健康、事事順心、萬事如意，再加上一個新年快樂。」
江蕙也透露會祝福新年快樂的原因，「過幾個月新年就要到來，真心希望下一個年全球人類都是快樂的，我想學友許下的第一個生日願望，應該是跟我一樣的吧！病毒快快滾出這個地球，讓全世界回歸正常的生活，再次祝福你生日快樂，love you。」
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