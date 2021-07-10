防疫送餐列車越開越長！蘇巧慧感動餐廳「轉型」

為因應三期警戒期間，餐飲業不開放內用、一律採外帶所受到的衝擊，民進黨立委蘇巧慧已經啟動「防疫送餐共好列車」近2個月，媒合地方善心人士與餐飲業，協助送餐為第一線抗疫人員打氣。近來蘇巧慧的選區樹林又發生重大火災，打火兄弟除支援防疫又得進出火場，蘇巧慧為再度慰勞他們的辛勞，媒合也在其選區鶯歌知名的網紅鍋物店，所轉型推出的「日式防疫元氣餐盒」，送餐為打火弟兄加油打氣。

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蘇巧慧說，協助地方餐飲走過這波疫情，是「防疫送餐共好列車」的初衷，而她已媒合許多地方善心和餐廳，也號召更多餐廳共襄盛舉。不過，在第一線執行送餐服務時，發現「餐盒」對於防疫人員來說還是較方便食用，所以當蔬鍋藝老闆表示想加入送餐，她馬上提議製作餐盒，「沒想到他們很厲害，3天內就變出防疫元氣便當，還讓鍋物食材大變身、通通入菜」；蘇巧慧直言，即便生意受疫情影響，但餐飲業想為防疫盡一份心的堅持，都讓她非常感動。

▲民進黨立委蘇巧慧今日送餐給防疫英雄。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

據了解，網紅鍋物店蔬鍋藝，在土樹三鶯和林口都有分店，深受年輕族群喜愛，日前因推出「100盎司肉船的六人套餐」引發話題，警戒期間更提供「代客煮」服務，讓消費者方便外帶。而近期，看到蘇巧慧為防疫英雄送餐，店主也希望自己能多盡一份心力，因此立刻找上蘇巧慧媒合，以「日式防疫元氣餐盒」形式，送給樹林、鶯歌和新莊的消防分隊。

▲民進黨立委蘇巧慧今日送餐至五間選區的消防分隊，力挺防疫英雄。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

其實，蔬鍋藝老闆也是一名義消，從疫情爆發以來，已多次結合各單位募款，物資捐贈給縣市的警消單位，而這次為讓餐盒存有「鍋物精神」，菜色都從鍋物食材發想。例如，餐盒主菜「壽喜燒豬肉」和配湯「藥膳湯」，就是店內頗受歡迎的湯底選項，而只送不賣的麻辣滷鴨血，也佔據便當一格，老闆說：「身為義消，我知道第一線有多辛苦，餐廳能做的不多，但希望防疫英雄們吃好吃飽，謝謝他們守護台灣」。