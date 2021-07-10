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當紅時隱退！周星馳最愛的「綺夢」　53歲近況曝光

▲與周星馳（左圖）合作最多次的「星女郎」張敏近況曝光。（圖／衛視中文台提供、翻攝張敏微博）
▲與周星馳（左圖）合作最多次的「星女郎」張敏近況曝光。（圖／衛視中文台提供、翻攝張敏微博）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-07-10 18:52:50｜2021-07-10 19:00:14

周星馳的電影捧紅許多星女郎，邱淑貞、朱茵、張敏，甚至到近年爆紅的林允，都是因為演出周星馳的電影打開知名度。其中，在電影《賭聖》裡，演出「綺夢」一角的張敏，更是讓人印象深刻，因為她在最紅的時候，選擇淡出幕前，如今53歲的她近況也跟著曝光。

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張敏是周星馳所有的星女郎中合作次數最多的，最讓人印象深刻的，便是在電影《賭聖》中她扮演左頌星（周星馳飾）最愛的「綺夢」了。除了與周星馳多次合作外，她也曾與劉德華、周潤發、曾志偉、吳孟達合作過，演出經歷豐富。

▲周星馳爆財務危機。（圖／美聯社）
▲▼周星馳（上圖）曾多次與張敏合作。（圖／美聯社、翻攝張敏微博）
▲張敏近況曝光。（圖／翻攝張敏微博）
可是她在事業高峰時，於1995年拍完《十兄弟》後，選擇淡出演藝圈，2年後被說服復出拍了電視劇，沒想到拍攝結束後又再度消失。雖然在2017年傳出因為離婚所以想重回螢光幕，但都遭本人否認。

今年53歲的張敏，生活自在、寧靜，於6月初時，難得曬出年輕時的舊照，並發文提到：「淡定看人生，寧靜做自我。人生充滿變數，定力如何，直接影響到人生的走向。所謂定力，就是對自己的控制力。定力好的人，謹言慎行，不隨波逐流，不放縱慾望，有所為，有所不為。不被情緒左右，寧靜做自我，從容過生活。心靜了，你的生活才會聽你的安排。」

▲張敏近況曝光。（圖／翻攝張敏微博）
▲▼張敏近況曝光。（圖／翻攝張敏微博）
▲張敏近況曝光。（圖／翻攝張敏微博）
 

 

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