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家中突冒一盒綠葉！妻怨兒「又養啥蟲」　尪尷尬喊出真相

▲有人妻發現家中突然冒出用透明盒裝的綠葉，讓她不滿向老公抱怨「兒子又養什麼蟲啦」，沒想到尪一句話立馬揭開尷尬真相。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
▲有人妻發現家中突然冒出用透明盒裝的綠葉，讓她不滿向老公抱怨「兒子又養什麼蟲啦」，沒想到尪一句話立馬揭開尷尬真相。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-07-10 17:39:13

早餐店販賣的商品十分多樣，近年來講求養生，還會推出許多健康餐點如沙拉等。不過，就有一名人妻表示，某天早上起床後，發現家中桌上突然出現，用透明盒裝起來的幾片綠葉，讓她不滿向老公抱怨「你兒子又養什麼蟲啦」，沒想到尪一句話立馬揭開真相，讓她尷尬直呼「早餐店可以有誠意一點嗎！」

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原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示某天早上起床後，就發現家中桌上放了一個透明盒子，然而仔細一瞧，裡面僅放了幾片綠葉，讓她當下不耐煩向老公抱怨「吼！你兒子又養什麼蟲啦」。

但尷尬的是，老公一聽聞她的抱怨後，趕緊解釋「那是我早餐的沙拉啦！」原來因沙拉的青菜份量過少，導致她誤會成兒子養蟲用的綠葉，讓她瞬間頭上狂冒三條線，無奈直喊「早餐店沙拉可以有誠意一點嗎！」

▲早餐店沙拉份量過少，讓女網友誤會是兒子拿來養蟲的綠葉。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
▲早餐店沙拉份量過少，讓女網友誤會是兒子拿來養蟲的綠葉。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
貼文曝光後，至今已有1千多人按讚，不少人紛紛笑翻留言，「真的好好笑喔！也太寒酸了吧！哈哈哈哈真的很像養蟲用的，笑翻」、「這個份量，簡直浪費了包裝盒」、「養肚子裡面的蛔蟲XDD」、「餵蠶寶寶...的量一天夠了～」、「有五片嗎？」、「那份量養蟲大概不夠…」。（編輯：陳雅雲）

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針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
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8.14%91.86%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
20.41%79.59%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
14.85%85.15%
2021-07-08-2021-07-11
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

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