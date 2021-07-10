家中突冒一盒綠葉！妻怨兒「又養啥蟲」 尪尷尬喊出真相
早餐店販賣的商品十分多樣，近年來講求養生，還會推出許多健康餐點如沙拉等。不過，就有一名人妻表示，某天早上起床後，發現家中桌上突然出現，用透明盒裝起來的幾片綠葉，讓她不滿向老公抱怨「你兒子又養什麼蟲啦」，沒想到尪一句話立馬揭開真相，讓她尷尬直呼「早餐店可以有誠意一點嗎！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-10 17:39:13
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示某天早上起床後，就發現家中桌上放了一個透明盒子，然而仔細一瞧，裡面僅放了幾片綠葉，讓她當下不耐煩向老公抱怨「吼！你兒子又養什麼蟲啦」。
但尷尬的是，老公一聽聞她的抱怨後，趕緊解釋「那是我早餐的沙拉啦！」原來因沙拉的青菜份量過少，導致她誤會成兒子養蟲用的綠葉，讓她瞬間頭上狂冒三條線，無奈直喊「早餐店沙拉可以有誠意一點嗎！」
貼文曝光後，至今已有1千多人按讚，不少人紛紛笑翻留言，「真的好好笑喔！也太寒酸了吧！哈哈哈哈真的很像養蟲用的，笑翻」、「這個份量，簡直浪費了包裝盒」、「養肚子裡面的蛔蟲XDD」、「餵蠶寶寶...的量一天夠了～」、「有五片嗎？」、「那份量養蟲大概不夠…」。（編輯：陳雅雲）