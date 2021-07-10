地下停車位選哪層最優？過來人秒搶「這樓」：買房後才懂
台灣地狹人稠、寸土寸金，對於「有車族」來說，停車位就是一個十分講究的問題，買房時更會把車位列入考慮項目之一，停車位的價格和各種利弊都要仔細評估。就有網友詢問大家，「停車位哪一層樓最好？」問題一出引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-10 18:44:30
有網友在PTT發文，詢問大家「車位哪一層樓最好？」原PO指出個人最愛B1，因為最方便一下樓就對了，但缺點就是比較貴，且「大家都看得到你開什麼車」。而如果選在比較低的樓層，雖然會比較便宜，但也必須彎彎繞繞且空氣也相對沒那麼好聞。
原PO最後請教鄉民們，「大家喜歡哪一層呢？以常見的B5～B1來說優先是哪一層？」文章發佈後掀起討論，綜觀網友留言，最多人推薦B2。「當然是B2，不會太深不方便」、「每次都選B2，因為沒有機車位～都是汽車格很單純」、「B2最優」、「B2，沒機車就對了」、「我也是因為B1有機車位而選B2，機車出入太頻繁，那空氣不太好，且也擔心被機車刮到」、「以前以為B1最貴一定最好，實際買房後發現B2最好」、「B2，沒垃圾間」。
不過也有人認為，「B1最方便」、「B1和B5都買」、「B1好停好進出，離電梯近」、「永遠選最底層電梯旁，低價才是王道」。（編輯：倪浩軒）