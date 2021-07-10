COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

防疫微解封　六堆客家文化園區14日開放

▲六堆客家文化園區自7月14日起開放遊客入園參觀，開放戶外休憩空間。（圖／六堆客家文化園區提供, 2021.07.10）
▲六堆客家文化園區自7月14日起開放遊客入園參觀，開放戶外休憩空間。（圖／六堆客家文化園區提供, 2021.07.10）

記者黃正忠／屏東報導

2021-07-10 23:24:05

六堆客家文化園區因應中央疫情指揮中心7月8日延長疫情三級警戒，延至7月26日，六堆客家文化園區自14日起開放遊客入園參觀，採停車場總流量40%時（停車場採第二停車場不開放停車），管控車輛進入，並加強入園人流管制，各室內空間限縮40人進入，並重啟場地租借服務，做好全面性的消毒跟清潔，讓遊客安心暢遊六堆園區，體驗客家文化。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲遊客入園前仍須進行人流分流管制，因園區戶外空間多，開放戶外空間、噴泉、中軸廣場、池畔舞台及演藝廳前廣場與演藝廳。（圖／六堆客家文化園區提供,
▲遊客入園前仍須進行人流分流管制，因園區戶外空間多，開放戶外空間、噴泉、中軸廣場、池畔舞台及演藝廳前廣場與演藝廳。（圖／六堆客家文化園區提供, 2021.07.10）
為因應政府微解封政策，自7月12日起開放部分空間，適逢7月13日為六堆園區機電維護休園日，園區自7月14日起開放遊客入園參觀，開放戶外休憩空間配合開園前清潔消毒作業，於開園後每日9點開放遊客入園，敦鄰晨運時間仍維持不開放。

園區將重啟對外的場地租借服務，開放戶外空間、噴泉、中軸廣場、池畔舞台及演藝廳前廣場與演藝廳，租借場地須提交「防疫計畫書」，經核准後方得租借使用。

目前於入口處架設紅外線體溫檢測儀，並有專人於出入口管控人數，參訪遊客一律全程配戴口罩，並進行實聯制登記，保持一定的社交距離，才能暢遊六堆園區更安心。

客發中心主任何金樑表示，六堆園區開放遊客入園後，在遵守防疫規範下，將持續推出火焰蟲（螢火蟲）親子共學課程、露營體驗等活動，甚至每年六堆園區的重頭戲秋收祭也正在緊鑼密鼓的籌畫中。

另外，今年適逢六堆300，客家委員會也在六堆地區推出了一系列的慶祝活動，到時候歡迎大小朋友共下來六堆坐尞，遶客庄做朋友。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

10.53%89.47%

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

20.3%79.7%

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

14.61%85.39%
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀