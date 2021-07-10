防疫微解封　六堆客家文化園區14日開放

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為因應政府微解封政策，自7月12日起開放部分空間，適逢7月13日為六堆園區機電維護休園日，園區自7月14日起開放遊客入園參觀，開放戶外休憩空間配合開園前清潔消毒作業，於開園後每日9點開放遊客入園，敦鄰晨運時間仍維持不開放。
園區將重啟對外的場地租借服務，開放戶外空間、噴泉、中軸廣場、池畔舞台及演藝廳前廣場與演藝廳，租借場地須提交「防疫計畫書」，經核准後方得租借使用。
目前於入口處架設紅外線體溫檢測儀，並有專人於出入口管控人數，參訪遊客一律全程配戴口罩，並進行實聯制登記，保持一定的社交距離，才能暢遊六堆園區更安心。
客發中心主任何金樑表示，六堆園區開放遊客入園後，在遵守防疫規範下，將持續推出火焰蟲（螢火蟲）親子共學課程、露營體驗等活動，甚至每年六堆園區的重頭戲秋收祭也正在緊鑼密鼓的籌畫中。
另外，今年適逢六堆300，客家委員會也在六堆地區推出了一系列的慶祝活動，到時候歡迎大小朋友共下來六堆坐尞，遶客庄做朋友。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。