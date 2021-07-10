兩樣情！林俊傑線上開唱超嗨 粉絲崩潰「看GIF圖嗎」
林俊傑JJ於今（10）日舉辦「聖所FINALE」終點站線上演唱會。原本是開開心心欣賞演唱會，沒想到卻發生尷尬事，有許多粉絲無法順利連線觀看，因此湧入林俊傑臉書留言反應。
記者吳雨婕/台北報導
2021-07-10 21:28:49｜2021-07-10 21:32:54
林俊傑以歌曲《聖所》、《編號89757》、《Wonderland》為線上演唱會揭開序幕，《Wonderland》一曲唱畢，林俊傑依然興奮地對鏡頭打招呼：「謝謝，大家好！歡迎大家來到聖所演唱會，我不敢相信真的發生了。」接著說起這陣子的感悟，他表示深深體會到「計畫趕不上變化」，也領悟到堅持是對的。
在彈鋼琴表演組曲前，林俊傑說到：「我覺得人生很奇妙，這段時間我們克服了很多困難、經歷很多失去，這一切讓我領悟到，把握當下的重要性，能夠珍惜當下是很幸福的一件事。」說完，他便開始自彈自唱由《暫時的記號》、《她說》、《記得》等組成的組曲。
不過也許是平台問題，有許多歌迷無法順利觀賞線上演唱會，紛紛在林俊傑的臉書底下留言反應，有人表示：「看不到，完全看不到」、「重開機100次還是看不到」、「累格1小時，真的很誇張」、「我也只能在座位前哭泣」，也有網友無奈地問：「究竟我付錢是在看什麼東西，GIF圖嗎？」還有網友虧道：「不會動的JJ最帥了。」
看到歌迷的反應後，林俊傑也趕緊在線上演唱會上表示：「剛剛在演唱會的過程中，好像有些卡頓的問題，首先滿遺憾的，有點小失望，畢竟讓很多朋友很期待，首先我一定會跟他們溝通好，希望能給你們好的彌補，會讓大家也可以觀賞到這個演唱會，大家一路走來滿辛苦的，也謝謝所有朋友們。」