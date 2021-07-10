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老舊家電操太兇！內行指「2物」淘汰不後悔：真的能省電

▲有女網友開始居家上班後，認為家中老舊電器被操太兇，想趁機汰換掉，卻因費用不小讓她猶豫。但內行人就指「2物」最應該優先更換，直喊「真的比較省電！」（示意圖／翻攝pixabay）
▲有女網友開始居家上班後，認為家中老舊電器被操太兇，想趁機汰換掉，卻因費用不小讓她猶豫。但內行人就指「2物」最應該優先更換，直喊「真的比較省電！」（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-10 21:52:59

受到疫情影響，不少人待在家中的時間變多，因而導致家中電器使用率大增，也影響電費隨之攀升。對此，就有一名女網友表示，自從居家上班後，認為家中老舊電器被操太兇，想趁機汰換掉，卻因費用不小讓她十分猶豫。不過，就有內行人指「2物」最應該優先更換，甚至認證「真的比較省電！」

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原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示自從開始WFH後，忽然發現家中許多老舊家電用起來不順手，「除了電費要全部自己吸收這個必然，但是電器的損耗就真的讓人隨時有想換掉的念頭，像是開一整天的冷氣，還是工作用、下班也用的筆電（這個最想換），還有煮東西的各種廚房家電」。

她也坦言，本來不太會使用家裡冰箱，「想說還能撐著就加減用，但最近已在需要淘汰的邊緣，可以準備找新的」。不過，她認為想要汰換老舊家電，恐怕是一筆不小的支出，這就讓她好奇詢問「有幾項本來有想網路上買一買就好，但現在的貨運速度慢到可怕，就先不考慮網路上買，只是有些必要的還是要找來汰舊換新，覺得煩，該去哪邊買比較好呢？有人也跟我有一樣煩惱嗎？」

▲女網友因居家上班，讓家中老舊家電使用率大增，因此想藉機汰換。（圖／翻攝PTT）
▲女網友因居家上班，讓家中老舊家電使用率大增，因此想藉機汰換。（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，就引來不少網友討論，「以前是只有下班、假日會在家用電，現在是整天在家用電，當然操」、「慢慢把舊的家電淘汰以後你會發現真的超省電」、「如果有需要就汰換！不然一直長時間在家很辛苦」、「最耗能的先換吧！一直在家，吃電真的會吃很凶」、「有預算就把老電器換一換吧，能耗差很多」、「越快換越好，新電器都是變頻的，比較省電」、「反正今年不太能出去玩了，省下的錢拿來換電器剛好XD」。

其中許多人認為老舊冰箱和冷氣可以優先更換成一級效能的機型，「冷氣冰箱如果真的很老舊可以盡快換」、「耗電的家電優先換，冰箱換變頻一級省電的不會後悔」、「先從最重要的換，冷氣！現在天氣太熱冷氣很重要，換個變頻的，吹整天電費也不會那麼可怕」、「冰箱真的可以換！換變頻真的比較省電！」（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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