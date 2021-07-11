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該研究由哥倫比亞大學梅爾曼公共衛生學院與巴西南卡埃塔諾市政大學合作，研究者以居住巴西聖保羅地區18歲或以上、疑似感染新冠肺炎的居民，採取鼻腔拭子檢測，以檢測結果呈陽性、且出現至少兩種症狀（如：發燒、咳嗽、喉嚨痛、改變或失去嗅覺者），共895名輕症患者為研究對象，並請受試者在兩個月後接受精神症狀的進一步評估。
結果顯示，這些新冠肺炎輕症患者出現顯著憂鬱、焦慮和創傷後壓力症狀的比例分別為26%、22%以及17%，相較於先前巴西創傷後壓力水平8.5％的發生率，這些患者的患病率顯然增加，且新冠肺炎相關症狀增加的數量與臨床上顯著的憂鬱、焦慮和創傷後壓力症狀嚴重度有關。這些發現與SARS（嚴重急性呼吸系統綜合症）爆發時相呼應。
心理層面疾病 疫情後需關注
董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，一般民眾要先有心理準備，戴口罩、勤洗手、保持社交距離在未來幾年都是常態，視訊也將成為社交互動或聯繫上的趨勢，建議平日多熟悉心理健康資訊，長期性的養成正確飲食、運動習慣，及適時紓壓以維持健康的身心。
葉雅馨呼籲，若出現嚴重失眠、食慾問題、沮喪、對事物失去興趣、時常有負面想法、懷疑自己的存在、無價值感等憂鬱情緒的症狀指標，持續兩周仍無法改善，除親友的支持外應尋求專業的協助，透過心理諮詢專線、聊天室等資源進行必要的求助。
資料來源：健康醫療網 感染新冠肺炎即便輕症也影響心理！ 專家籲「防範作法」
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