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下半年信用卡權益　行動支付、宅經濟優惠「疫」軍突起

▲下半年信用卡權益大洗牌，不少信用卡權益變動，回饋規則增加不少，但因應疫情生活需求，也有不少信用卡在行動支付、網購、美食外送平台及影音娛樂平台提供的回饋更多。（圖／NOWnews資料照）
▲下半年信用卡權益大洗牌，不少信用卡權益變動，回饋規則增加不少，但因應疫情生活需求，也有不少信用卡在行動支付、網購、美食外送平台及影音娛樂平台提供的回饋更多。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

2021-07-11 10:07:25｜2021-07-11 10:33:03

受到國內本土疫情影響，在家工作成為生活常態，防疫生活除了大量仰賴網購和美食外送外，影音娛樂平台成為必備的打發時間神器，使用行動支付來作為購物付款工具也更為普及。為貼近消費者的生活需求，今（2021）下半年信用卡權益再次大洗牌，雖然不少信用卡權益變動，回饋規則增加不少，但因應疫情「免接觸」及「居家上班」、「宅在家」等生活改變，也有許多信用卡在行動支付、網購、美食外送平台及影音娛樂平台提供的回饋更多。

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根據萬事達卡發布的「行動支付使用習慣」調查報告顯示，由於疫情造成衛生意識高漲，超過75%消費者因疫情提升行動支付使用頻率，且每天都會使用行動支付的「重度使用者」自疫情發生後大幅提升30%，而逾半的重度使用者表示是因為想避免使用現金造成可能的病毒傳播，顯見疫情期間消費者避免接觸、更加仰賴感應式支付的趨勢。

此外，便利商店、超市、量販店、網購、外送亦成為消費者最常使用的5大場景，餐點、生鮮雜貨、繳費、咖啡、交通則是消費者最常使用行動支付購買的5大消費品項，其中有67%消費者最愛用行動支付購買「餐點」，排名第一，而各族群經常購買的品項也有所不同，51-60歲族群以行動支付購買生鮮雜貨的比例最高，而20-30歲年輕族則在餐點和娛樂消費方面居全年齡層之冠。

Money101也指出由於疫情影響，行動支付成為近期最受歡迎的支付方式，今年下半年行動支付享特別優惠的信用卡也比以往多，像是凱基銀行的魔Buy悠遊鈦金卡，享有指定行動支付最高8%回饋，包含Apple Pay、OPEN錢包、街口支付、Line Pay等等；花旗銀行現金回饋Plus鈦金卡，新戶綁定11大行動支付，可享有前3個月帳單10%回饋，活動延長至明年1月15日。

滙豐銀行匯鑽卡上市之初即把權益設到今年12月31日，加碼回饋無上限，只是要達到「回饋達檻+帳戶滿額」的翻倍條件門檻較高，支援的行動支付較少。

除了行動支付使用率提高外，大家宅在家的時間變多，網購及點餐外送已成為多數人的每日代辦事項，生活型態的改變，也反映在2021下半年信用卡提供的優惠上，Money101舉出像是彰化銀行My購卡6月底剛上市，平日國內網購最高4%、國外網購5%最高的回饋，周六日則享有指定數位通路最高11%的優惠，尤其周六日的加碼通路，包含電商、串流影音、遊戲娛樂、美食外送的主要通路。玉山UBear卡的優惠大致上無變動，享有網購3.8%、影音娛樂12%的高優惠，7至9月還多了橘子支付最高5%的優惠。

中國信託英雄聯盟卡，2021上半年非常風光，不只數位影音通路享10%回饋，連5大電商也有最高10%，下半年仍維持最高10%回饋，且指定電商通路增加包括PChome線上購物、momo購物網、Yahoo購物中心、蝦皮購物、淘寶網、東森購物、ViVa TV，但多了一筆當月於指定電商需滿5000元的門檻，使用上比以前多了些限制，而數位通路10%回饋的部份則繼續維持。

至於無腦刷類「現金回饋」是首選，Money101也提到像是星展銀行eco永續卡，一般消費最高3%及共享汽機車和電動機車資費加碼5%的部份皆有延續，只是新戶行動支付及指定通路最高13%的優惠未延續，改為「核卡後30天內，消費達新台幣1500 享『500點現金積點』、『500元多選一即享券』」。

聯邦銀行賴點卡同樣在主要權益國內2%、海外3%LINE POINTS回饋不變，原本的「消費滿額，超商超市5%」、「每周六LINE Pay最高7%」則改為使用LINE Pay綁定賴點卡於指定餐飲消費，享最高LINE POINTS的7%回饋。

富邦J卡下半年開始改為實體卡消費享2%回饋，想要拿到3%回饋則必須綁定LINE Pay，針對新戶則是給出了綁定LINE Pay享3.5%回饋。雖然實體卡消費降了1%，富邦也同步推出3大美食外送加5大影音平台最高8%回饋活動，用這張仍可同時滿足一般消費，與在家宅經濟的數位生活需求。

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