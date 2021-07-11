下半年信用卡權益　行動支付、宅經濟優惠「疫」軍突起

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此外，便利商店、超市、量販店、網購、外送亦成為消費者最常使用的5大場景，餐點、生鮮雜貨、繳費、咖啡、交通則是消費者最常使用行動支付購買的5大消費品項，其中有67%消費者最愛用行動支付購買「餐點」，排名第一，而各族群經常購買的品項也有所不同，51-60歲族群以行動支付購買生鮮雜貨的比例最高，而20-30歲年輕族則在餐點和娛樂消費方面居全年齡層之冠。
Money101也指出由於疫情影響，行動支付成為近期最受歡迎的支付方式，今年下半年行動支付享特別優惠的信用卡也比以往多，像是凱基銀行的魔Buy悠遊鈦金卡，享有指定行動支付最高8%回饋，包含Apple Pay、OPEN錢包、街口支付、Line Pay等等；花旗銀行現金回饋Plus鈦金卡，新戶綁定11大行動支付，可享有前3個月帳單10%回饋，活動延長至明年1月15日。
滙豐銀行匯鑽卡上市之初即把權益設到今年12月31日，加碼回饋無上限，只是要達到「回饋達檻+帳戶滿額」的翻倍條件門檻較高，支援的行動支付較少。
除了行動支付使用率提高外，大家宅在家的時間變多，網購及點餐外送已成為多數人的每日代辦事項，生活型態的改變，也反映在2021下半年信用卡提供的優惠上，Money101舉出像是彰化銀行My購卡6月底剛上市，平日國內網購最高4%、國外網購5%最高的回饋，周六日則享有指定數位通路最高11%的優惠，尤其周六日的加碼通路，包含電商、串流影音、遊戲娛樂、美食外送的主要通路。玉山UBear卡的優惠大致上無變動，享有網購3.8%、影音娛樂12%的高優惠，7至9月還多了橘子支付最高5%的優惠。
中國信託英雄聯盟卡，2021上半年非常風光，不只數位影音通路享10%回饋，連5大電商也有最高10%，下半年仍維持最高10%回饋，且指定電商通路增加包括PChome線上購物、momo購物網、Yahoo購物中心、蝦皮購物、淘寶網、東森購物、ViVa TV，但多了一筆當月於指定電商需滿5000元的門檻，使用上比以前多了些限制，而數位通路10%回饋的部份則繼續維持。
至於無腦刷類「現金回饋」是首選，Money101也提到像是星展銀行eco永續卡，一般消費最高3%及共享汽機車和電動機車資費加碼5%的部份皆有延續，只是新戶行動支付及指定通路最高13%的優惠未延續，改為「核卡後30天內，消費達新台幣1500 享『500點現金積點』、『500元多選一即享券』」。
聯邦銀行賴點卡同樣在主要權益國內2%、海外3%LINE POINTS回饋不變，原本的「消費滿額，超商超市5%」、「每周六LINE Pay最高7%」則改為使用LINE Pay綁定賴點卡於指定餐飲消費，享最高LINE POINTS的7%回饋。
富邦J卡下半年開始改為實體卡消費享2%回饋，想要拿到3%回饋則必須綁定LINE Pay，針對新戶則是給出了綁定LINE Pay享3.5%回饋。雖然實體卡消費降了1%，富邦也同步推出3大美食外送加5大影音平台最高8%回饋活動，用這張仍可同時滿足一般消費，與在家宅經濟的數位生活需求。