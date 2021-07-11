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根據臺北市政府衛生局調查顯示，當夫妻都居家辦公，彼此工作型態、時間和習慣的不同也勢必會形成某些干擾，封閉的空間讓家人只能聚焦在少數的家事分配、孩子教養、生活習慣等歧異以致於放大衝突。以往，吵架的隔天還能各自出門上班，拉出冷靜思考的空間；現在宅在家裡配合抗疫，長時間相處很容易相看兩瞪眼。
冷靜面對問題 善用外在支援
面對問題就好像堵塞的水管需要疏通一樣，因為各種原因而形成的問題，好像是水管中的堵塞物，若不清除將越積越多，總有一天會爆發出來，當冷靜思考後，因正視衝突點，雙方可以共同腦力激盪，協商出一個具體可行的方法。
能正面討論彼此的不和睦是非常重要的，如果出現溝通障礙，可以找值得信賴的朋友、親戚，幫助釐清問題的癥結點；但如果其中一方產生生理、心理症狀時或有暴力傾向時，建議尋求專業人員協助。
兩個人相處不易 專業協尋好幫忙
兩個完全不同成長背景與脈絡的人，在同個屋簷下生活，本來就不是一件容易的事，當共同要面對一件事時，不同的價值觀，就可能需要磨合，沒有百分之百適合自己的人，最重要的是雙方要懂得去溝通，解決問題。
若您或您周遭的親友，遇到兩性關係困難處理的議題，而導致情緒困擾需要協助，可以撥打衛生福利部24小時服務安心專線1925，臺北市政府安心服務諮詢專線，亦可臺北市政府衛生局社區心理衛生中心查看相關心理協助訊息。
資料來源：健康醫療網 在家抗疫易產生摩擦 專家教解決方式
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