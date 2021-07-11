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在家抗疫易產生摩擦　專家教解決方式

在家抗疫易產生摩擦　專家教解決方式
在家抗疫易產生摩擦　專家教解決方式

健康醫療網

2021-07-11 10:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】因COVID-19疫情的蔓延而被迫24小時的綁在一起的家人，原本規律上、下班的通勤生活變成了居家辦公，雙薪且有孩子的家庭，甚至變成在家搶電腦辦公或視訊上課，沒有私人的空間、沒有可以靜一靜的時間，在這時期，情緒也變得更加敏感了，許多伴侶面臨相處上的爭辯，甚至發生離婚、分手的情事。

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居家抗疫  親子、婚姻關係易出現衝突

根據臺北市政府衛生局調查顯示，當夫妻都居家辦公，彼此工作型態、時間和習慣的不同也勢必會形成某些干擾，封閉的空間讓家人只能聚焦在少數的家事分配、孩子教養、生活習慣等歧異以致於放大衝突。以往，吵架的隔天還能各自出門上班，拉出冷靜思考的空間；現在宅在家裡配合抗疫，長時間相處很容易相看兩瞪眼。

冷靜面對問題  善用外在支援

面對問題就好像堵塞的水管需要疏通一樣，因為各種原因而形成的問題，好像是水管中的堵塞物，若不清除將越積越多，總有一天會爆發出來，當冷靜思考後，因正視衝突點，雙方可以共同腦力激盪，協商出一個具體可行的方法。

能正面討論彼此的不和睦是非常重要的，如果出現溝通障礙，可以找值得信賴的朋友、親戚，幫助釐清問題的癥結點；但如果其中一方產生生理、心理症狀時或有暴力傾向時，建議尋求專業人員協助。

兩個人相處不易  專業協尋好幫忙

兩個完全不同成長背景與脈絡的人，在同個屋簷下生活，本來就不是一件容易的事，當共同要面對一件事時，不同的價值觀，就可能需要磨合，沒有百分之百適合自己的人，最重要的是雙方要懂得去溝通，解決問題。

若您或您周遭的親友，遇到兩性關係困難處理的議題，而導致情緒困擾需要協助，可以撥打衛生福利部24小時服務安心專線1925，臺北市政府安心服務諮詢專線，亦可臺北市政府衛生局社區心理衛生中心查看相關心理協助訊息。



資料來源：健康醫療網 在家抗疫易產生摩擦　專家教解決方式

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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2021-07-09-2021-07-13

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是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
18.83%81.17%
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滿意，鬆綁民生經濟才可振興
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