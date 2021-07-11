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連9漲！中油汽、柴油明起各漲0.3、0.2元　95無鉛觸30元

▲台灣中油宣布明（12）日起國內汽、柴油各調漲0.3及0.2元 。（圖／NOWnews資料照）
▲台灣中油宣布明（12）日起國內汽、柴油各調漲0.3及0.2元 。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真/台北報導

2021-07-11 12:17:14

台灣中油公司宣布，自明（12）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.5元、95無鉛汽油每公升30元、98無鉛汽油每公升32元、超級柴油每公升25.6元。此外，雖然95汽油價格每公升30元已達啟動第一階段油價平穩措施門檻，但台灣中油表示因未超出30元，故暫不吸收，並持續以亞鄰最低及平穩緩漲，雙措施調整運作，以減緩油價漲幅。

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台灣中油表示，本週受7月石油輸出國家組織及夥伴（OPEC+）產量決策會議意外破局影響，導致國際油價震盪。本週調價指標7D3B週均價為每桶74.26美元，較前週74.36美元下跌0.10美元，新台幣兌美元匯率貶值0.073元。按浮動油價調整原則，加計之前因抵亞鄰因素未調足吸收金額後，汽、柴油每公升原應各調漲0.7元及1.6元，

不過，台灣中油指出經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.3及0.2元，應調未調的0.4元及1.4元皆由台灣中油吸收，而截至110年6月底，累計共吸收44.35億元。

其實，為減輕民眾負擔及降低對物價衝擊，除亞鄰最低價限制，經濟部宣布自2018年5月14日起實施「油價平穩措施」，訂定95無鉛汽油每公升零售價達30、32.5及35元等3個緩漲門檻，95汽油零售價上漲超過各門檻的部分由台灣中油及政府依序分別吸收25%、50%及75%。雖然本週95汽油價格每公升30元雖達啟動第一階段油價平穩措施門檻，但台灣中油表示，因未超出30元，故暫不吸收，並持續以亞鄰最低及平穩緩漲，雙措施調整運作，以減緩油價漲幅。

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