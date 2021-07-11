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是你嗎？「3星座」很難追求也很難分手　這位總猶豫不決

▲近日搜狐星座命理專欄《卡哇伊》就分析指出，「3星座」很難追到也很難分手，特別是天秤座，總是猶豫不決又多愁善感，他們對感情的考慮非常多，內心很複雜。（示意圖，與本文無關／取自unsplash）
▲近日搜狐星座命理專欄《卡哇伊》就分析指出，「3星座」很難追到也很難分手，特別是天秤座，總是猶豫不決又多愁善感，他們對感情的考慮非常多，內心很複雜。（示意圖，與本文無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-07-11 12:56:52

每個星座都有不同的特質，當然，他們對於感情的觀念及想法也不盡相同。近日搜狐星座命理專欄《卡哇伊》就分析指出，「3星座」很難追到也很難分手，特別是天秤座，總是猶豫不決又多愁善感，他們對感情的考慮非常多，內心很複雜。

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▲近日搜狐星座命理專欄《卡哇伊》就分析指出，「3星座」很難追到也很難分手，特別是天秤座，總是猶豫不決又多愁善感，他們對感情的考慮非常多，內心很複雜。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）
▲近日搜狐星座命理專欄《卡哇伊》就分析指出，「3星座」很難追到也很難分手，特別是天秤座，總是猶豫不決又多愁善感，他們對感情的考慮非常多，內心很複雜。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）

處女座

處女座是一個追求完美的人，他們不管是對工作，對生活還是對戀愛對象，都有著非常嚴格的要求，他們總在各方面都設定好自己的目標，若是達不到，處女座就不會輕易改變，所以在別人眼中，處女座是一個非常吹毛求疵的人，只要有一點點達不到他們要求，處女座就會抓狂。當然，他們對戀愛對象也相當謹慎，不容易輕易喜歡上一個人，而當喜歡上一個人後，他們也會偷偷的考察一段時間後再決定。

摩羯座

摩羯座只要身邊有朋友，對愛情的渴望就直線下降。他們是害怕孤獨的人，身邊的朋友對他們來說是非常重要的。摩羯座對愛情的定義非常的嚴苛，有時候他們開玩笑似的和一個人親近，這些都不算是真正的戀愛。摩羯座可能會談很多次戀愛，但是，深愛卻很少，他們一旦深愛一個人，就很難會改變，不管有多大的阻礙與困難，他們都也不怕吃苦，更不顧任何人的反對，能讓摩羯座放手的只有他自己。

天秤座

天秤座給人的印象總是猶豫不決又多愁善感，他們對感情的考慮非常多，內心很複雜，所以，他們總是對愛情保持著一份謹慎，因為他們自己也時時刻刻都在衡量。天秤座的人很容易被感動，但是又很容易被身邊的人影響，只要有一句反對或者是不贊同的話，天秤座就會一直猶豫下去。（編輯：許苡晴）

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