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第一類抗痘類化粧品 出現紅腫痛應停止
市售常見宣稱可治痘、預防面皰的特定用途化粧品，主要成分為硫磺（Sulfur）或水楊酸（salicylic acid），兩種皆具刺激性，使用後若出現紅、腫、痛的情形，則要暫停使用，並諮詢皮膚科醫師尋求協助。
第二類藥局購買的外用指示藥品 應於晚上少量塗患處
民眾可於藥局諮詢醫藥專業人員，並依指示使用含過氧化苯（Benzoyl peroxide）及A酸（如濃度不超過0.1%之Tretinoin）的外用指示藥品。
食藥署指出，過氧化苯及A酸可減少痤瘡桿菌增生，但因刺激性較大，且對光反應劇烈，建議於晚上且少量塗於患處；常見副作用為脫皮、發紅及輕微刺痛，通常使用數日後可緩解。
第三類醫師開立的口服處方藥品 勿擅自停藥
常見的有口服A酸及口服抗生素，其中口服A酸可能具致畸胎性、口服抗生素可能造成抗藥性，因此都必須由醫師開立處方並遵循醫囑，切勿擅自停藥。
預防痤瘡找上門 這些習慣很重要
食藥署提醒，購買時請選擇具我國藥品或特定用途化粧品許可證之產品，並依照說明書、仿單或醫囑使用，切勿聽信偏方；病症消除後，保持規律的生活、良好的飲食習慣及適度的皮膚清潔，才能有效預防痤瘡再次找上門。
資料來源：健康醫療網 痘痘藥怎麼擦才有用？ 食藥署解析常見3大類產品
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