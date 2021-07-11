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痘痘藥怎麼擦才有用？ 食藥署解析常見3大類產品

痘痘藥怎麼擦才有用？ 食藥署解析常見3大類產品
痘痘藥怎麼擦才有用？ 食藥署解析常見3大類產品

健康醫療網

2021-07-11 12:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】夏季來臨，每當日曬、汗水、高溫及濕氣刺激皮膚時，容易造成皮脂腺分泌旺盛。此時，若無法順利排出，則會使毛囊或皮脂腺阻塞，產生發炎反應，進而紅腫；若又發生痤瘡桿菌感染，則會使病灶化膿，嚴重甚至會造成蜂窩性組織炎。

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為了幫助民眾抗痘，食藥署整理出三大類預防面皰或治療痤瘡的相關產品：

第一類抗痘類化粧品　出現紅腫痛應停止

市售常見宣稱可治痘、預防面皰的特定用途化粧品，主要成分為硫磺（Sulfur）或水楊酸（salicylic acid），兩種皆具刺激性，使用後若出現紅、腫、痛的情形，則要暫停使用，並諮詢皮膚科醫師尋求協助。

第二類藥局購買的外用指示藥品　應於晚上少量塗患處

民眾可於藥局諮詢醫藥專業人員，並依指示使用含過氧化苯（Benzoyl peroxide）及A酸（如濃度不超過0.1%之Tretinoin）的外用指示藥品。

食藥署指出，過氧化苯及A酸可減少痤瘡桿菌增生，但因刺激性較大，且對光反應劇烈，建議於晚上且少量塗於患處；常見副作用為脫皮、發紅及輕微刺痛，通常使用數日後可緩解。

第三類醫師開立的口服處方藥品　勿擅自停藥

常見的有口服A酸及口服抗生素，其中口服A酸可能具致畸胎性、口服抗生素可能造成抗藥性，因此都必須由醫師開立處方並遵循醫囑，切勿擅自停藥。

預防痤瘡找上門　這些習慣很重要

食藥署提醒，購買時請選擇具我國藥品或特定用途化粧品許可證之產品，並依照說明書、仿單或醫囑使用，切勿聽信偏方；病症消除後，保持規律的生活、良好的飲食習慣及適度的皮膚清潔，才能有效預防痤瘡再次找上門。



資料來源：健康醫療網 痘痘藥怎麼擦才有用？ 食藥署解析常見3大類產品

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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