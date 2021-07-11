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比利時90歲老婦「雙重感染」2變種　專家憂成下波疫情

▲比利時一名尚未接種新冠疫苗、高齡90歲的老婦人感染了Alpha、Beta變種病毒，引起歐洲醫學界關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲比利時一名尚未接種新冠疫苗、高齡90歲的老婦人感染了Alpha、Beta變種病毒，引起歐洲醫學界關注。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-11 13:25:58

新型冠狀病毒（COVID-19）演變出諸多主導疫情發展的變種病毒，包括在英國發現的Alpha變種、在印度發現的Delta變種。外媒報導，比利時一名尚未接種新冠疫苗、高齡90歲的老婦人感染了Alpha、Beta變種病毒，在3月時不幸去世。出現感染兩種病毒的個案令醫學專家擔憂，目前新冠疫情的嚴重性可能被低估了。

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綜合外媒報導，這名90歲老人是今年歐洲臨床微生物學、傳染病大會關注的重要病例之一，她在3月在家多次跌倒住院，後來出現呼吸道感染症狀，接受病毒檢測後發現她感染了Alpha、Beta變種病毒，入院後5天不致過世；其他還包括，巴西科學家於2021年1月通報的個案，患者同時感染了2種新冠病毒，其中一個是名為「Gamma」的「令人擔憂的變種」（variants of concern）；另一起個案是在西班牙發現的17歲年輕人，感染了2種病毒後幸運康復。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲歐美醫學專家認為，接種新冠疫苗能夠有效降低重症、住院以及死亡風險。（圖／美聯社／達志影像）
來自比利時阿爾斯特（Aalst）OLV醫院的首席研究員萬克伯格（Anne Vankeerberghen）表示，Alpha和Beta變種目前在比利時廣為傳播，這位女士可能因為接觸過兩個不同的感染者所以被傳染。令人遺憾的是，比利時衛生部門無法掌握老婦人的感染源，老婦人狀態為獨居，有很多看護會定時前去住所照顧她。

萬克伯格擔憂，老婦人一開始住院時血氧水平良好，但在短短的5天內病情急轉直下去世，此個案代表，現今的新冠肺炎疫情可能「被低估了」，因為各界目前對變種病毒的檢驗能力有限，她認為必須要用PCR檢測快速篩檢已知的變種病毒感染情形。當局正在研究同時感染兩個「令人擔憂的變種」，是否有可能加重病情，或是導致患者健康條件快速惡化。

目前被列入「令人擔憂的變種」的新冠病毒包括，在英國發現的Alpha（B.1.1.7）、在南非發現的Beta（B.1.351）、在巴西發現的Gamma（P.1）、在印度發現的Delta（B.1.617.2）。

英國華威大學（University of Warwick）病毒學教授羅倫斯‧楊（Lawrence Young）認為，在一個人身上檢驗出2種新冠病毒變種不是件奇怪的事，而導致感染的原因可能是一個感染多種病毒的人，也可能來自多個感染者。目前科學家仍需要更多的研究來調查這種雙重感染是否會降低新冠疫苗的效果，以及雙重感染可能帶來的病徵。

▲真的是不要再改標題了欸。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐洲科學家正在研究雙重感染是否會降低新冠疫苗效力。（圖／美聯社／達志影像）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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