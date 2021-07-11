比利時90歲老婦「雙重感染」2變種　專家憂成下波疫情

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來自比利時阿爾斯特（Aalst）OLV醫院的首席研究員萬克伯格（Anne Vankeerberghen）表示，Alpha和Beta變種目前在比利時廣為傳播，這位女士可能因為接觸過兩個不同的感染者所以被傳染。令人遺憾的是，比利時衛生部門無法掌握老婦人的感染源，老婦人狀態為獨居，有很多看護會定時前去住所照顧她。
萬克伯格擔憂，老婦人一開始住院時血氧水平良好，但在短短的5天內病情急轉直下去世，此個案代表，現今的新冠肺炎疫情可能「被低估了」，因為各界目前對變種病毒的檢驗能力有限，她認為必須要用PCR檢測快速篩檢已知的變種病毒感染情形。當局正在研究同時感染兩個「令人擔憂的變種」，是否有可能加重病情，或是導致患者健康條件快速惡化。
目前被列入「令人擔憂的變種」的新冠病毒包括，在英國發現的Alpha（B.1.1.7）、在南非發現的Beta（B.1.351）、在巴西發現的Gamma（P.1）、在印度發現的Delta（B.1.617.2）。
英國華威大學（University of Warwick）病毒學教授羅倫斯‧楊（Lawrence Young）認為，在一個人身上檢驗出2種新冠病毒變種不是件奇怪的事，而導致感染的原因可能是一個感染多種病毒的人，也可能來自多個感染者。目前科學家仍需要更多的研究來調查這種雙重感染是否會降低新冠疫苗的效果，以及雙重感染可能帶來的病徵。
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