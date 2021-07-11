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COVID-19／幼兒園不解封惹民怨！陳時中公布數據0-6歲單週最高曾有80例

COVID-19／幼兒園不解封惹民怨！陳時中公布數據0-6歲單週最高曾有80例
COVID-19／幼兒園不解封惹民怨！陳時中公布數據0-6歲單週最高曾有80例

Heho健康

2021-07-11 15:01:30

下週 7 月 13 日開始國內進行微解封，雖然電影院、健身房都微開放，但不少民眾都反應為什麼幼兒園不能微開放，引發家長們的怨言，指揮官陳時中特別在記者會中解釋：「幼兒園先前有相當的案例數在，甚至高峰有來到單週 80 人。」陳時中說：「這次的鬆綁裡面在幼兒園關心比較多、反應比較多，從疫情一開始到現在也有相當的案例數在，5/23-29 達到最高峰，在 0-6 歲有 80 人，逐漸往下降，在7/4-7/10 也有8名，占比會越來越高，主要是母數就高。」

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很多家長們對於幼兒園沒解封提出反應，陳時中說：「0-6歲的族群要做區隔有困難，沿用先前教育部當時就有發過函，基本上公私立幼兒園停止到園上課，暑假期間不補課為原則，家長因故無法照顧，園方可安排人力持續提供幼兒照顧和用餐的服務，尤其是醫護人員的子女優先安排，這是教育單位的規定，無法在家裡照顧的可以跟園方聯絡，盡量人還是少。」

但考量到幼兒園還是可能造成群聚，陳時中說：「即使現在個案數比較少稍微放鬆一點，但也不能全部來開。」另外，先前多人關心的日照據點預計下週三，衛福部會召開會議，研擬相關放寬程序，考慮7/15整體65歲以上疫苗的注射有意願都打額到，以群體防疫的效果，研議相關長者的照顧單位怎麼解封。

國內哪些場所解封：疫情微解封！室內室外開放部分一次看！｜健康圖解動起來

文、王芊淩／圖、何宜庭



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： COVID-19／幼兒園不解封惹民怨！陳時中公布數據0-6歲單週最高曾有80例

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是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
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