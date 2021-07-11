我是廣告 請繼續往下閱讀
但考量到疫苗不是馬上接種就有保護力，黃珊珊說：「希望公托老師在接種完疫苗，但尚未發生作用之前，還是會要他們拿到PCR陰性證明，如果未滿兩周的疫苗，就要拿PCR陰性證明。至於私托部分，則會看疫苗施打狀況再一一來解封。」
另外，托嬰機構也是家長們關心，但現階段也不是說開放就能馬上開放，兼顧照顧壓力與防疫安全，台北市社會局12日將討論收托防疫指引包括感控方式、清消作業、收托人數及托育工作人員的要求，要有完整規劃並對外說明。
而昨天指揮官陳時中也說：「0-6歲的族群要做區隔有困難，沿用先前教育部當時就有發過函，基本上公私立幼兒園停止到園上課，暑假期間不補課為原則，家長因故無法照顧，園方可安排人力持續提供幼兒照顧和用餐的服務，尤其是醫護人員的子女優先安排，這是教育單位的規定，無法在家裡照顧的可以跟園方聯絡，盡量人還是少。」
文、王芊淩／圖、何宜庭
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： COVID-19／台北市公托有機會7月19日先解封！加緊速度等老師打完疫苗
COVID-19／ 哪些人是接種第九類對象？單純性高血壓就不算！診斷碼真的足夠判定風險？
COVID-19／女性接種新冠苗看這邊！疫苗可能影響月經週期？