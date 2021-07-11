COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

台中11日增1確診　彰化確診新光三越足跡

▲彰化確診案在7月7日至台中新光三越足跡(圖／市政府提供2021.7.11)
▲彰化確診案在7月7日至台中新光三越足跡(圖／市政府提供2021.7.11)

記者柳榮俊/台中報導

2021-07-11 15:58:29

中央宣布台中今（11）日新增本土確診1例，為中市府昨日公布的案15340北區27歲男性，市府已匡列9名接觸者居家隔離，經PCR採檢陰性；另公布確診的新社區48歲男性，經過疾管署中區實驗室確認，PCR及血清檢驗均為陰性，已排除確診；此外，台中今新增境外移入1例清水區36歲男性，入境後直接送台中居家檢疫替代所，檢驗陽性，目前住院隔離治療中，無匡列接觸者與足跡史。

我是廣告 請繼續往下閱讀
市長盧秀燕今(11)日下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會表示，今日本土確診案例為昨日公布確診案15340北區27歲男性，工作的飲料店及公共足跡中友百貨等均已停業進行清消，另境外移入案15342，為清水區36歲男性，目前於醫院治療，無台中市足跡史；此外，市府也接獲通報有一例彰化確診案例的台中足跡史，曾在7月7日至台中新光三越，市府接獲通知後立即啟動應變，並通知新光三越停業並進行內外清消。

盧秀燕提到，市府昨日報告新社區48歲男子個案，因篩檢陽性後，再次篩檢變為陰性，衛生局為求慎重，將檢體送到衛福部實驗室進行檢驗，經過疾管署中區實驗室確認，PCR及血清檢驗均陰性，因此排除確診，讓新社地區的民眾可以稍稍安心。

盧秀燕表示，根據衛福部疾管署7月9日公佈的最新統計資料，台中市疫苗接種已達39萬2432人次（AZ：22萬7114，莫德納：16萬5318）；其中，75歲以上的長輩已有9萬9169人接種過第一劑，接種率為68.83%，六都第二。

針對今公布確診個案，衛生局長曾梓展說，案15340為昨日已公布的北區27歲男性，市府匡列接觸者9人(包含職場6人、親友3人)居家隔離，9人PCR採檢均為陰性。市府於今上午7時共發出668則簡訊，請足跡重疊民眾自我健康監測2週，如有疑慮，可至台中醫院及中國附醫快篩，如有症狀，速至急診就醫。

案15342例為境外移入的清水區36歲男性，6月17日至7月8日因工作關係至杜拜，8日自杜拜返台入境採檢，並搭乘防疫計程車返回台中市居家檢疫替代所進行檢疫，10日檢驗陽性通報，目前住院隔離治療中，因入境採檢確診，個案無匡列接觸者、也無台中市足跡。

另外，彰化個案有台中市足跡史，曾梓展說明，個案曾於7月7日下午3時至5時30分至台中新光三越內的COACH男士專賣店、點點心、瓦城及COLD STONE，衛生局接獲通知後已立即通知新光三越停業並進行內部清消，並通知環保局、經發局進行消毒等相關防疫措施。

▲台中市（11）日新增本土確診足跡(圖／市政府提供2021.7.11)
▲台中市（11）日新增本土確診足跡(圖／市政府提供2021.7.11)
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
14.46%85.54%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
19.19%80.81%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
14.97%85.03%
2021-07-08-2021-07-11
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀