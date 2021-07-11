台中11日增1確診　彰化確診新光三越足跡

我是廣告 請繼續往下閱讀
盧秀燕提到，市府昨日報告新社區48歲男子個案，因篩檢陽性後，再次篩檢變為陰性，衛生局為求慎重，將檢體送到衛福部實驗室進行檢驗，經過疾管署中區實驗室確認，PCR及血清檢驗均陰性，因此排除確診，讓新社地區的民眾可以稍稍安心。
盧秀燕表示，根據衛福部疾管署7月9日公佈的最新統計資料，台中市疫苗接種已達39萬2432人次（AZ：22萬7114，莫德納：16萬5318）；其中，75歲以上的長輩已有9萬9169人接種過第一劑，接種率為68.83%，六都第二。
針對今公布確診個案，衛生局長曾梓展說，案15340為昨日已公布的北區27歲男性，市府匡列接觸者9人(包含職場6人、親友3人)居家隔離，9人PCR採檢均為陰性。市府於今上午7時共發出668則簡訊，請足跡重疊民眾自我健康監測2週，如有疑慮，可至台中醫院及中國附醫快篩，如有症狀，速至急診就醫。
案15342例為境外移入的清水區36歲男性，6月17日至7月8日因工作關係至杜拜，8日自杜拜返台入境採檢，並搭乘防疫計程車返回台中市居家檢疫替代所進行檢疫，10日檢驗陽性通報，目前住院隔離治療中，因入境採檢確診，個案無匡列接觸者、也無台中市足跡。
另外，彰化個案有台中市足跡史，曾梓展說明，個案曾於7月7日下午3時至5時30分至台中新光三越內的COACH男士專賣店、點點心、瓦城及COLD STONE，衛生局接獲通知後已立即通知新光三越停業並進行內部清消，並通知環保局、經發局進行消毒等相關防疫措施。