我是廣告 請繼續往下閱讀
彰基總院院長暨臺灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長陳穆寬教授表示，全台灣只有四家兒童醫院，彰化基督教醫院兒童醫院是其中的一家。不僅如此，因為我們是一個教會的醫院，所以我們的核心價值就是「愛心」，特別是在照顧新冠肺炎的兒童病人，我們不只有很好的醫師團隊、護理團隊，我們更著重在心靈方面的照顧，因此不僅有心理師、社工師、關懷師，甚至有牧師來給予這一群小小朋友身體以及心靈上最大的支持。
陳穆寬教授指出，很高興在這段時間，彰化縣的疫情守的非常成功了，感謝整個兒童醫院在陳家玉院長的領導之下，所有的兒童新冠肺炎的病人全部都已經治癒出院，在上個禮拜已經清零；表示彰化基督教兒童醫院已經完全沒有新冠肺炎的病人，要特別感謝團隊對兒童身心靈方面的照顧，讓他們除了疾病得到治療以外，還可以得到心靈的慰藉，開開心心出院，將來也不會留下任何的陰影。
彰基兒童醫院院長陳家玉表示，入住兒童醫院的小朋友除了面對疾病的苦楚之外，還需要面對離家待在陌生環境產生的壓力，彰基兒醫醫護團隊本著醫者仁心的態度，全力滿足患者及家屬身心靈的需求，創造更為親善的就醫環境，各病房除了提供遊戲專區，在心理上也透過各種專業職類的陪伴，提供最大程度的照顧，自今年以來，彰基兒醫共收治19位18歲以下感染新冠肺炎的病童，提供他們最溫暖的照顧，截至7月3日止，所有病童全數治癒出院，平安度過這次疫情。
醫護費心思伴病童 照亮疫情而黑暗的世界
兒童醫院專責病房護理師楊惠嵐表示，一位疑似個案是剛要滿周歲的孩子，由媽媽陪同住在隔離病房中；由於隔離期間正逢周歲生日，原本應該在家人陪伴下舉辦傳統抓周儀式，一起祝福孩子的未來，但卻因疫情的關係無法實現。護理師們為了不讓一生一次的周歲生日落空，絞盡腦汁運用巧思設計，在氣球手套上貼了各項職業的代表物，也準備生日卡片跟紙盒蛋糕，還上網找了許多抓周時要唸的吉祥話，然後由責任護理師全副武裝將所有道具帶到病房，其他護理師則透過病房廣播系統一起唱生日快樂歌、唸吉祥話，陪伴這對母子度過難忘的周歲生日。
楊惠嵐說：「看著小孩與媽媽臉上的笑容，我想在這個疫情期間，不只疾病需要被照護，就連人心也一樣的重要，希望能用我們護理師的燭光，漸漸照亮這因疫情而黑暗的世界。」
資料來源：健康醫療網 抗疫暖心全紀錄 彰基兒醫新冠全出院
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊