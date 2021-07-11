嫌麥當勞薯條太鹹！他氣不過「持槍起爭議」　超慘下場曝

速食連鎖品牌眾多，每一間都有不同的特色，不少人提到連鎖品牌「麥當勞」，就會聯想到熱銷商品薯條獨特的風味，其炸薯條清脆口感與馬鈴薯的獨特香氣，深受民眾喜愛，更開發出多種不同特殊吃法。不過日前在美國就有兩名男子因為嫌棄麥當勞給的薯條「太鹹」於是掏出槍向店員嗆聲，恐嚇行為也全程被店內監視器記錄下來。

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據

英媒《鏡報》報導

指出，美國德州於7月4日發生一起持槍恐嚇事件，年紀分別為23歲與25歲的蓋勒里與柯恩兩人當天前往德州休士頓一家麥當勞的得來速窗口點餐，卻在取餐口領餐時認為薯條「吃起來太鹹」，因此與店員起了爭執，就算店經理出面緩頰也無法弭平兩人怒氣。

▲兩名男子在得來速取餐後，發現薯條調味過鹹因此心生不滿。（示意圖／翻攝自Pixabay）

不僅如此，兩人還因為氣不過甚至掏出槍來，試圖威嚇警告麥當勞的店員。兩人的離譜行為全程被麥當勞店內的監視器拍攝下來，加上當天店內客人與店員等目擊者提供的證詞，最後當地警方也成功將蓋勒里與柯恩兩人逮捕到案。

根據

警方提供的資訊

，兩人被指控持械恐嚇、襲擊店員，加上警方調查出柯恩曾有持械搶劫遭判緩刑的前科，兩人目前都被關入獄中，需繳交1萬元美金的保證金才能獲保，並須配合後續判刑結果。（編輯：楊智傑）