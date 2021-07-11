押金才剛繳完！房東又收3個月房租　過來人反喊：很正常

受疫情影響，全台三級警戒確定延長至7月26日，嚴重影響了民生經濟，不少房東為體恤租客，紛紛自動降低房租，然而近日卻有名網友發文表示自己的弟弟最近租屋，房東除了要求繳納押金外，還要預收3個月至半年的房租，這就讓他難免懷疑不合理，不過完整經歷曝光後卻有許多過來人直言「正常」並解釋背後原因。

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這名網友在PTT發文表示，弟弟目前是個大學生，在校內成績不錯，不過因為第一次跟朋友從宿舍搬到外面住，只看了一間房覺得不錯就打算跟房東簽約了，不僅沒有多做功課，更沒有多看附近幾間房子做比較，這就讓他有些困擾的表示「果然成績好跟社會化程度沒有正相關嗎？」。

此外，原PO還指出弟弟先是繳了2個月的押金後，又回頭跟媽媽表示房東還要求一次要收「3個月至半年」的房租，家人得知這個要求後都覺得有些奇怪，「哪有這樣收的？想請問這會不會有什麼問題？該不會對方是二房東吧？」。

▲不少人因為工作、讀書的關係成為租屋族，不過每次簽約前得繳納的押金、租金都得仔細核對簽約內容以免權益受損。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

文章發出後掀起許多討論，其中就有網友提醒「看合約，口頭約定要錄音」、「看合約，簽了就是自己的命運」、「你先看他簽了啥合約，如果是制式的就還好」、「繳了兩個月但後來又來討第三個月？你確定你弟真的是要拿來繳還是想要錢去玩？直接問房東確認比較快」、「要求弟弟仔細看清楚合約，不然你退房or繳水電可能會有紛爭」。

而討論串也有不少過來人指出這個現象其實很合理，「學生還蠻多一次收半年的」、「因為錢不是學生出的，所以房東會傾向一次收，但是出社會不見得可以一次拿那麼多錢」、「社會人士那種才一個月一個月繳」、「大學很多都一次收一學期的」、「學區收好幾個月正常，你不租一堆人搶著租」、「看合約，通常這樣簽比較便宜，之前遇過租整學期送寒暑假的，覺得佛」。（編輯：楊智傑）