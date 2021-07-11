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疫苗造冊讓西門紅樓酒吧人員先打？蔡炳坤強調「會追究」

▲台北市近期開始進行疫苗接種造冊，讓市場與攤商等第一線工作人員施打疫苗，不過，台北市議員簡舒培接獲民眾爆料，有非第一線民眾先打到疫苗，連「西門町紅樓酒吧的員工」也可以優先施打到疫苗。（圖/新頭殼）
▲台北市近期開始進行疫苗接種造冊，讓市場與攤商等第一線工作人員施打疫苗，不過，台北市議員簡舒培接獲民眾爆料，有非第一線民眾先打到疫苗，連「西門町紅樓酒吧的員工」也可以優先施打到疫苗。（圖/新頭殼）

新頭殼

2021-07-11 18:01:11

台北市近期開始進行疫苗接種造冊，讓市場與攤商等第一線工作人員施打疫苗，不過，台北市議員簡舒培接獲民眾爆料，有非第一線民眾先打到疫苗，連「西門町紅樓酒吧的員工」也可以優先施打到疫苗。對此，台北市場處回應，已經鎖定從事餐飲且有29個舖位的店家，明（12日）將會約談雇主是否有讓不符合資格的員工混入造冊。

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台北市副市長蔡炳坤表示，萬華西門紅樓是市場處所的輔導商場，所以列入第一波的接種名單，至於旁邊的紅樓酒吧，則不排除是附近商店，因此工作人員可能彼此兼職。但是他也強調，如果只因為是在酒吧工作，就被安排接種疫苗，那麼北市府也不能接受，「誰造冊誰負責，如果造冊不實一定會追究。」

台北市場處今日也表示，西門商場是公有零售市場，會配合中央優先施打疫苗政策，並且由市場督導自治會以及攤舖位承租人繳交疫苗名冊，如果有查獲到不符合疫苗施打條件，卻造冊施打的情形，則會依傳染病防治法、刑法214條與其他規定，移送主管機關處分。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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