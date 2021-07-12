疫苗副作用引疑慮 家醫師、營養師聯手 揭疫苗施打三寶

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對於網路上流傳許多緩解疫苗副作用的方法，像是「先吃退燒藥」、「大量攝取維他命C」、「少吃精緻醣類」，陳欣湄也分享遇過的相關個案。一名約7、80歲的伯伯，打完疫苗後直呼：「阿公肚子很餓」，詢問才知道伯伯家人怕澱粉會影響疫苗的作用，連續三天不讓伯伯碰澱粉，只吃菜跟肉。陳欣湄表示，澱粉為人體一天所需，「打疫苗前比較不建議的其實是炸物、精緻蛋糕餅乾」。維他命C是維持免疫功能的重要微量營養素，施打疫苗前是否需「大量攝取維他命C」，宋明樺解釋，維他命C具有抗氧化、抗發炎的功用，但只會在人體內保留3到6小時，「目前沒有相關的研究證實，維他命C可直接降低或預防副作用」。
有些民眾會在施打疫苗前先吃退燒藥，陳欣湄也不鼓勵此做法。她進一步解釋，退燒藥有降發炎止熱類型，像是「非類固醇消炎止痛藥(NSAID)」，疫苗施打的前後盡量不要使用，避免可能減弱免疫反應，導致疫苗效果降低。如無降發炎作用的像普拿疼，則較適合施打疫苗後出現發燒症狀服用，但仍建議使用前先向醫生諮詢。此外，當出現發燒症狀，身體水分也會跟著流失，陳欣湄提醒，「水、體溫計、醫生開的備用藥物」是疫苗施打後的三寶。施打疫苗後，多喝水保持身體調節功能，並觀察體溫變化，才能避免錯失使用退燒藥的機會點。
針對AZ疫苗可能引發的血栓副作用，讓民眾人心惶惶，各種相關提問也塞爆陳欣湄的粉專私訊。陳欣湄為此特地在粉專發文解釋，打完疫苗的4到1個月內有機會產生血栓風險，建議觀察症狀包括：當血栓出現在腦可能會造成異常的頭痛，出現在肚子會覺得異常的腹痛，出現在肺部就會產生異常胸悶，出現在腿部就可能會異常的腫脹跟疼痛感，有時候會合併血小板低下，沒來由的持續出現瘀青。陳欣湄提醒，施打疫苗後的4天或1個月如出現以上症狀，就必須特別小心，盡快就醫告知醫生疫苗史，只要及早發現及早治療，其實不需太過擔心。要了解更多「新冠肺炎」的相關內容，請鎖定TVBS 56頻道《健康2.0》，或訂閱《健康2.0》YT頻道 ，《健康2.0》也全新推出《健康2.0 APP》，網羅熱門健康議題，各式健康資訊一手掌握。
《健康2.0》害怕 血栓 疫苗副作用 ？！ 施打前後可以這樣做！