打得比拜登、川普更狠！日媒：北京管科技業加速美中脫鉤

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報導提到，納斯達克金龍指數追蹤98家在美上市的公司，7月2日中國政府公告低低的數據管理可能涉及國家安全，自此之後，這些中企自已經下跌超過10%。上週六（10），中國網信辦要求，任何擁有超過100萬用戶的數據公司，在海外上市前都必須接受安全審查，北京也在更全面的推動中企回到國內上市。
據美中經濟與安全審查委員會（US-China Economic and Security Review Commission）的數據，截至今年5月5日，共有248家中國公司在美國上市，總市值達2.1兆美元（約58.7兆台幣）。
市場分析師、《紅色資本主意：脆弱的金融基礎》一書共同作者豪伊（Fraser Howie）指出，中國一直想實現「經濟自主」的目標加上監管上的便利性，比起在海外上市，中國更喜歡自家企業在境內，或是至少在香港上市。
《日經亞洲》分析，中國對自家科技巨頭的管制可能會傷到自身，去年11月螞蟻金服IPO被迫叫停，持有螞蟻三分之一股份的阿里巴巴，此後至今已經損失了約3千億美元，約阿里巴巴市值的三分之一，其他科技巨頭股價和2月高點相比，也下跌了約3100u億美元，6月30日在美上市的滴滴，市值也下暴跌110億美元。
美國前總統川普在2018年發起美中貿易戰，導致中國陷入關鍵技術遭「卡脖子」的窘境，難以達成半導體、高端晶片自產的目標。在川普任期即將結束時，白宮宣布一系列禁止投資中國公司的禁令，並且批准可將中國公司退市的相關法條規則，包括《外國公司問責法》。現任總統拜登基本上也維持了川普政府的對中立場，上週五（9）23家中國公司被美國商務部列入「實體名單」，其中有14個涉嫌侵害新疆人權、5個具有解放軍背景。
然而兩屆美國總統所做的努力，還不及北京自己打壓更有效，數個月的管制下來中國內部產生了「寒蟬效應」，上週中國國家市場監管總局以「反壟斷執法」，對22家未經部門批准完成收購的公司開罰50萬人民幣。瑞士信貸集團（Credit Suisse）大中華地區首席投資主管 Jack Siu表示，投資人關注的是，北京何時會放鬆管制，現在普遍認為可能要到2021年最後一個季度或是至2022年上半年，總之，大家都認為這波管制不會立刻消失。
《日經亞洲》報導也提到，雖然中國科技業前景不被投資人看好，但人們對再生能源、電動車領域以及債券還是很有興趣，年初至今，已有超過830億美元（約2.32兆台幣）的資金流入；監管數據顯示，5月份外國資本持有中國債券的持有量到達創紀錄的3.68兆美元（約103兆台幣）。
川普政府早前一直想讓美中經濟脫鉤，而中國政府多次強調脫鉤對雙方都不會有益處，但北京最近推動中國企業撤回國內，似乎正在加速雙方經濟脫鉤。彼得森國際經濟研究所研究員本津拉（Benzimra Huang）和天磊（Tianlei Huang）根據債券市場熱絡的趨勢分析，真正的脫鉤仍需要很長的時間，美國對中國的債券量並不會因為海外上市規則出台而下降，而且美國投資者還是可以透過上海、香港交易所接觸中國企業。