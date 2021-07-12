義大遊樂世界、屏東海生館13日起重新開放　

配合中央疫情指揮中心宣布延長三級警戒並適度鬆綁部分措施，「義大遊樂世界」7月13日上午9點起正式開園，採取全面採取零接觸購票、單一進出口及全園區人流總量管制、遊具降載、採梅花座等措施；「屏東海生館」也將於13日重新開放入館，防疫措施包含入館預約制、部分互動設施暫停開放等。





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▲義大遊樂世界對應微解封，全面採取零接觸購票。（圖／義大遊樂世界提供）

× ▲義大遊樂世界對應微解封，全面採取零接觸購票。（圖／義大遊樂世界提供）

▲屏東海生館入館實行預約制，民眾須統一至海生館營運團隊海景公司官網線上預約，並採人流控管。（圖／屏東海生館提供）

× ▲屏東海生館入館實行預約制，民眾須統一至海生館營運團隊海景公司官網線上預約，並採人流控管。（圖／屏東海生館提供）

為了保障入館遊客安全，海生館於微解封期間暫停開放部分設施及活動；包含展館部分互動設施及劇場，例如兒童陽台、探索教室、海洋爬行類劇場、VR體驗館、鯨典館，以及館內各互動式特展；戶外親水設施也暫停開放；另外館內解說導覽活動，如各展區餵食解說及定點解說活動、現場導覽也暫停舉行；關於民眾詢問度極高的夜宿海生館及魚你同行後場參觀體驗活動仍暫停開放。



