義大遊樂世界、屏東海生館13日起重新開放　

配合中央疫情指揮中心宣布延長三級警戒並適度鬆綁部分措施，「義大遊樂世界」7月13日上午9點起正式開園，採取全面採取零接觸購票、單一進出口及全園區人流總量管制、遊具降載、採梅花座等措施；「屏東海生館」也將於13日重新開放入館，防疫措施包含入館預約制、部分互動設施暫停開放等。
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「義大遊樂世界」對應微解封，全面採取零接觸購票（現場QR code購票、網路購票），為確保入園遊客安全、配合中央疫規定微解封不開放戲水原則，開放限定戶外遊具設施及戶外定點遊行表演，單一進出口及全園區人流總量管制，遊具降載，採梅花座，搭乘前後以酒精消毒，入園須全程配戴口罩、實名制登記及量測體溫。
屏東海生館7月13日至26日，入館實行預約制，民眾須統一至海生館營運團隊海景公司官網線上預約，並採人流控管。另外營運時間也調整為週一到週日早上9點至下午5點半，並於當日下午4點後停止售票及入館。入館須填寫簡訊實聯制、量測體溫，並全程配戴口罩及保持社交安全距離，體溫超過37.5度以上者禁止入館。館內飲食則配合屏東縣政府公告「禁止內用僅限外帶」，並禁帶外食入館及邊走邊吃。
為了保障入館遊客安全，海生館於微解封期間暫停開放部分設施及活動；包含展館部分互動設施及劇場，例如兒童陽台、探索教室、海洋爬行類劇場、VR體驗館、鯨典館，以及館內各互動式特展；戶外親水設施也暫停開放；另外館內解說導覽活動，如各展區餵食解說及定點解說活動、現場導覽也暫停舉行；關於民眾詢問度極高的夜宿海生館及魚你同行後場參觀體驗活動仍暫停開放。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。