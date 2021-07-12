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根據美國《睡眠研究雜誌》，分析了健康和老化趨勢研究數據，該研究每年對6,376名受試者來研究入睡困難與夜間頻繁醒來對癡呆和死亡風險之影響。這項研究調查 2011 年至 2018 年之間的數據，關注多數晚上或幾乎每晚都有睡眠問題的人，追蹤每個人在整個八年中的總體睡眠困難情況。
根據研究發現，大多數晚上難以入睡的人因任何原因過早死亡的風險增加了約 44%，而經常在夜間醒來並努力重新入睡的人則有更高的風險，因任何原因過早死亡的風險增加了 56%；至於經常難以入睡的人患癡呆症的風險增加了 49%，而常在夜間醒來並難以入睡者患癡呆症的風險增加了 39%。
研究作者、哈佛醫學院醫學講師麗貝卡·羅賓斯（Rebecca Robbins）表示，這些結果有助現有的知識，睡眠在每晚都起著非常重要的作用，可降低長期神經認知能力和死亡的風險。
晚上難入睡嗎？睡前兩小時放鬆
目前無法治癒老人癡呆症，但可以採取一些方法來降低風險。專家說，像是戒菸、適量飲酒、均衡飲食、運動、保持精神活躍、控制血壓和膽固醇是保持大腦和身體健康的極好方法，還可以通過訓練大腦獲得更好的睡眠來。因此建議在睡前盡量不看電視、手機或其他藍光電子設備，睡前至少一到兩個小時先放鬆舒緩。
資料來源：健康醫療網 睡眠不佳危害大 提高癡呆症和早逝機率
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