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「只要是傷口，就可能有沾黏的風險。」台灣周產期醫學會理事長、台北長庚紀念醫院婦產科系主任洪泰和醫師說。
洪泰和解釋，所謂的「沾黏」，是指原本分離的器官跟器官之間相連在一起，「因為內臟器官在手術或癒合過程當中，傷口會滲出血液跟組織液，碰到其他器官就可能會黏在一起，形成沾黏。」
在解剖位置上，子宮的前面是膀胱，後面是腸子，兩側有輸卵管和卵巢，周圍又有腹膜包覆，剖腹產手術後就有可能跟這些部位產生沾黏。「我們一般剖腹產下刀位置，會在子宮下段的前面，是比較靠近膀胱的位置。手術中會先打開腹膜、把膀胱推到下面，再切開子宮下段、把寶寶輕拉出來。所以在子宮上的傷口就可能跟膀胱形成沾黏，腹膜的傷口也有可能跟子宮表面形成沾黏。」
雖然相對大腸直腸外科的手術，剖腹產已經不容易引起嚴重沾黏，但因為子宮周圍的空間比較小、跟其他器官比較近，還是不能完全避免沾黏的風險。
依不同評估沾黏的方法，根據統計，一次剖腹產後發生沾黏的機率大約是 10~40％，第二次以後則增加到 25~75％；簡單來說，動過越多次刀，沾黏的機率就越高。洪泰和說，如果媽媽本身曾動過骨盆腔手術，例如子宮肌瘤切除、卵巢腫瘤切除、或是子宮內膜異位症手術等，也會增加沾黏的風險。
剖腹產後，可能因為沾黏引起的後遺症
- 日後剖腹開刀時，需要先剝開沾黏部位，增加手術時間。
- 出血量增加，發炎反應變嚴重。
- 傷到膀胱跟腸道，引起受損，嚴重時可能會破裂。
- 術後腸阻塞（機率為千分之0.3）。
最嚴重的，有可能會傷到膀胱、腸道，或是引發腸阻塞。如果子宮和膀胱間發生嚴重沾黏，可能降低膀胱的彈性，使得容量變少而導致頻尿；如果沾黏發生在腸道，則可能引起經常性肚子痛等症狀。下次手術時，若沾黏情形嚴重，在手術執行剝離時，就使得膀胱或腸道破裂的機率大增。
洪泰和就舉例，他曾經遇過一位媽媽，是大腸癌患者、做過大腸切除手術跟放射線治療，已經有一些腸道跟子宮沾黏的狀況，「第一次剖腹產的時候我們先把沾黏的部分剝開，才順利接生，而當時並未有抗沾黏產品，因此，在第二次剖腹產時，沾黏情形更加嚴重，一段腸子黏在子宮前壁，手術過程中，雖然盡量小心，還是不免傷到腸子。由於術前已經預測可能會有腸道損傷的風險，所以在剖腹產後仔細檢查腸子，果然發現一小段切傷，隨後會診大腸直腸科醫師進行修補，並且使用抗沾黏產品，現在恢復情形良好，日常生活也沒有問題。」
至於有些人會擔心剖腹產後的沾黏，會不會導致不孕？洪泰和說，「以現在的剖腹產手術來說，不太可能會造成不孕，除非動到卵巢或輸卵管手術，才比較有可能造成卵巢沾黏或輸卵管阻塞，進而導致不孕。」
剖腹產前要怎麼準備抗沾黏？
想要真正預防沾黏、減少沾黏帶來的後遺症，洪泰和說，在手術前、手術中、手術後都要做好準備，有必要的時候也可以使用抗沾黏產品，減少沾黏的情況發生和嚴重度。「根據實證醫學報告，有使用跟沒有使用來相比，沾黏的機率可以減少 30~50%。」
手術前
- 跟醫師確認過去是否有腹腔或骨盆腔手術史，以及剖腹產手術的詳情狀況。
- 待產時避免不必要內診，減少陰道細菌上行至子宮誘發感染。
- 執行剖腹產手術前給予預防性抗生素，避免感染。
- 落實無菌操作。
- 徹底做好止血。
- 傷口盡量維持在「需要的範圍」，不去觸碰其他器官。
- 考慮使用抗沾黏產品。
- 儘早下床活動，刺激腸胃蠕動，避免沾黏。
- 鼓勵病患嚼口香糖來刺激腸胃蠕動，避免沾黏。
- 儘早進食攝取足夠營養。
抗沾黏產品除了要充分發揮阻隔功效外，洪泰和也提到，另外更需要注意的是，必須要在2-4 週內完全被人體吸收；而選用的成分，也要注意不能影響到傷口癒合、不能增加感染的風險，確保安全性夠高。玻尿酸就是一種常用的成分。
所以，如果想選用抗沾黏產品，可以注意幾個要點：
- 選擇具有美國FDA、歐盟、或台灣衛福部認證，確實有跟傷口阻絕、防止沾黏效果的產品。
- 選擇能維持 7 天阻絕效果的產品。
- 選擇能在 2-4 週內完全被人體吸收的類型，例如含有玻尿酸成分的貼片或凝膠，減少在體內殘留、或術後後遺症的可能。
- 選擇跟人體接近，不容易引起免疫反應、組織發炎的成分。
- 選擇成分單純、溫和，不會刺激傷口的產品。
文／盧映慈 圖／何宜庭
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 剖腹產後會有沾黏風險！產科權威提醒「抗沾黏」3大步驟
手術風險一次看 10 個最容易出血、沾黏部位！
手術後「沾黏」是什麼？有無使用「抗沾黏」產品差在哪？