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煎蛋丟「1神菜」超下飯！婆媽眼睛全亮：煮菜20年沒試過

▲雞蛋是我們日常生活中經常會吃的東西，其料理手法非常多，有煎蛋、荷包蛋、水煮蛋等等。（示意圖／取自pixabay）
▲雞蛋是我們日常生活中經常會吃的東西，其料理手法非常多，有煎蛋、荷包蛋、水煮蛋等等。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-12 13:20:13

雞蛋是我們日常生活中經常會吃的東西，其料理手法非常多元，有滑嫩的蒸蛋，也有較為結實以及有飽足感的水煮蛋，還有荷包蛋以及煎蛋等等，其中，煎蛋又能加入許多不同配料來製作，例如菜脯、蔥花等等。不過，近日就有網友分享自己煎蛋的獨門作法，引爆不少網友朝聖，紛紛驚喊「煮菜這麼久沒試過」。

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原PO在「廚藝公社」貼文指出「我家餐桌上的家常菜就是這一道......高麗菜煎蛋！只要把高麗菜約2片菜葉切碎，然後雞蛋打散3~4顆，蛋液加入高麗菜末，加上一小匙鹽巴跟味精調味，充分攪勻，接著熱完鍋子倒入蛋液，煎到兩面焦香就可以了！很多人都跟我說沒看過這道菜，感到蠻驚訝的」。

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▲網友分享自家煎蛋吃法，是加入高麗菜再下去煎，非常好吃。（圖/廚藝公社）
貼文一出，網友紛紛回應「我也是第一次看到，謝謝分享」、「煮菜20年，還真的沒有試過煎蛋+高麗菜」、「料再多幾樣就是大阪燒了！」、「晚上馬上來試試看，感覺簡單又好好吃」、「沒看過+1改天來試試看」、「晚上就來煮看看，感覺好好吃」、「每次都只會炒高麗菜，竟然可以拿來煎蛋，晚上來試試看」。

也有內行婆媽表示「用高麗菜乾也很好吃喔」、「這個要用高麗菜乾，泡開再調蛋液，這樣調差很多」、「高麗菜乾+1很下飯喔」、「我家是高麗菜絲和紅蘿蔔絲先用鹽搓出水瀝乾，撒一點點胡椒粉，加蛋拌勻去煎也很好吃」、「我們家還會加入蝦仁，淋上美乃滋真的超讚，很下飯」。（編輯：張嘉哲）

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