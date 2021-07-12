我是廣告 請繼續往下閱讀
彰化醫院營養師凃君蓓指出，短時間體重變化大部分是營養失衡造成，也可能是沒有運動或心情的影響。建議體重變重者要減少高熱量及高糖分食物的攝取，譬如餅乾、糕點、含糖飲料等；也要避免過多油脂攝取，包括各式炸物、肥肉、加工肉品、零食等；還要攝取適量的水分，體重每1公斤1天要喝30至35毫升的水；避免久坐不動，增加體能活動，每週至少要150分鐘。
無刻意減重而體重減輕者 應適時放鬆情緒
凃君蓓營養師說，無刻意減重而體重減輕者，若是焦慮等因素引起，一定要讓自己情緒放鬆，可以調整餐點烹調方式、食物質地、用餐環境等，以促進食慾，並視情況增加點心攝取，譬如少量堅果、牛奶、豆漿、蒸蛋、豆花等，最好是均衡攝取全榖雜糧類、豆魚蛋肉類、乳製品、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子等6大類食物，也要適量水分攝取，並進行適量體能活動，增進食慾。
疫情暫停外出 善用線上運動
凃君蓓營養師表示，疫情使得外出活動暫停，無法到健身房或運動場館活動，要維持身心健康，建議可以改做居家運動，很多人透過網路上琳瑯滿目的有氧運動及肌耐力訓練影片，讓自己跟著做，是一種很不錯的方式。
資料來源：健康醫療網 居家辦公多吃、久坐 體重呈M型化發展
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊